У украинцев изменилось отношение к США и Польше — результаты опроса
В начале 2024 года положительные оценки украинцев относительно дружественности с США и Польшей значительно снизились по сравнению с 2023 годом. Вероятно, причиной тому стали затягивание военной помощи от Америки и блокада границы польскими аграриями.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного группой "Рейтинг" в феврале 2024 года.
Сколько украинцев считает Польшу и США дружественными странами
Результаты опроса свидетельствуют, что большинство украинцев все же считают дружественными своему государству следующие страны:
- США и Великобританию (по 81%),
- Германию (80%),
- Польшу и Литву (по 79%),
- Канаду (78%),
- Францию (70%),
- Японию (55%).
Польша все же остается дружественной страной для большинства украинцев, однако положительная оценка снизилась с 94% до 79% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, с 79% до 33% снизилась доля тех, кто считает Польшу однозначно дружественной.
"Хотя для большинства украинцев США продолжает восприниматься дружественной страной, однако также с 61% в июне до 35% пока снизилась доля тех, кто говорит об однозначной дружественности США, и выбирает вариант "скорее дружественная"", — рассказывают социологи.
Какие страны украинцы считают вражескими
Абсолютное большинство украинцев считают вражескими следующие страны:
- Россия (97%),
- Беларусь (90%),
- Иран (75%).
В этот список также вошли Венгрия и Китай: 58% считают вражеским Китай, и 52% — Венгрию. Ранее эти два государства воспринимались более нейтрально.
Напомним, недавно группа "Рейтинг" провела опрос среди украинцев по поводу их взглядов на победу над Россией. Результаты показали, что 36% украинцев считают, что дела в стране идут в правильном направлении, 46% противоположного мнения.
Также мы сообщали, что по состоянию на начало февраля 2024 года большинство украинцев не доверяют телемарафону "Єдині новини". Более критичны к телепроекту жители западных и центральных регионов, а также граждане, которые не доверяют Владимиру Зеленскому.
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