У украинцев изменилось отношение к США и Польше — результаты опроса

Мирная акция в Польше. Фото: Depositphotos

В начале 2024 года положительные оценки украинцев относительно дружественности с США и Польшей значительно снизились по сравнению с 2023 годом. Вероятно, причиной тому стали затягивание военной помощи от Америки и блокада границы польскими аграриями.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного группой "Рейтинг" в феврале 2024 года.

Сколько украинцев считает Польшу и США дружественными странами

Результаты опроса свидетельствуют, что большинство украинцев все же считают дружественными своему государству следующие страны:

США и Великобританию (по 81%),

Германию (80%),

Польшу и Литву (по 79%),

Канаду (78%),

Францию (70%),

Японию (55%).

Результаты опроса. Фото: ratinggroup.ua

Польша все же остается дружественной страной для большинства украинцев, однако положительная оценка снизилась с 94% до 79% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, с 79% до 33% снизилась доля тех, кто считает Польшу однозначно дружественной.

Результаты опроса. Фото: ratinggroup.ua

"Хотя для большинства украинцев США продолжает восприниматься дружественной страной, однако также с 61% в июне до 35% пока снизилась доля тех, кто говорит об однозначной дружественности США, и выбирает вариант "скорее дружественная"", — рассказывают социологи.

Какие страны украинцы считают вражескими

Абсолютное большинство украинцев считают вражескими следующие страны:

Россия (97%),

Беларусь (90%),

Иран (75%).

В этот список также вошли Венгрия и Китай: 58% считают вражеским Китай, и 52% — Венгрию. Ранее эти два государства воспринимались более нейтрально.

Напомним, недавно группа "Рейтинг" провела опрос среди украинцев по поводу их взглядов на победу над Россией. Результаты показали, что 36% украинцев считают, что дела в стране идут в правильном направлении, 46% противоположного мнения.

Также мы сообщали, что по состоянию на начало февраля 2024 года большинство украинцев не доверяют телемарафону "Єдині новини". Более критичны к телепроекту жители западных и центральных регионов, а также граждане, которые не доверяют Владимиру Зеленскому.