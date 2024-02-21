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У украинцев изменилось отношение к США и Польше — результаты опроса

21 февраля 2024 14:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
У украинцев изменилось отношение к США и Польше — результаты опроса
Мирная акция в Польше. Фото: Depositphotos
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В начале 2024 года положительные оценки украинцев относительно дружественности с США и Польшей значительно снизились по сравнению с 2023 годом. Вероятно, причиной тому стали затягивание военной помощи от Америки и блокада границы польскими аграриями.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного группой "Рейтинг" в феврале 2024 года.

Сколько украинцев считает Польшу и США дружественными странами

Результаты опроса свидетельствуют, что большинство украинцев все же считают дружественными своему государству следующие страны:

  • США и Великобританию (по 81%),
  • Германию (80%),
  • Польшу и Литву (по 79%),
  • Канаду (78%),
  • Францию (70%),
  • Японию (55%).
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Результаты опроса. Фото: ratinggroup.ua

Польша все же остается дружественной страной для большинства украинцев, однако положительная оценка снизилась с 94% до 79% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, с 79% до 33% снизилась доля тех, кто считает Польшу однозначно дружественной.

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Результаты опроса. Фото: ratinggroup.ua

"Хотя для большинства украинцев США продолжает восприниматься дружественной страной, однако также с 61% в июне до 35% пока снизилась доля тех, кто говорит об однозначной дружественности США, и выбирает вариант "скорее дружественная"", — рассказывают социологи.

Какие страны украинцы считают вражескими

Абсолютное большинство украинцев считают вражескими следующие страны:

  • Россия (97%),
  • Беларусь (90%),
  • Иран (75%).

В этот список также вошли Венгрия и Китай: 58% считают вражеским Китай, и 52% — Венгрию. Ранее эти два государства воспринимались более нейтрально.

Напомним, недавно группа "Рейтинг" провела опрос среди украинцев по поводу их взглядов на победу над Россией. Результаты показали, что 36% украинцев считают, что дела в стране идут в правильном направлении, 46% противоположного мнения.

Также мы сообщали, что по состоянию на начало февраля 2024 года большинство украинцев не доверяют телемарафону "Єдині новини". Более критичны к телепроекту жители западных и центральных регионов, а также граждане, которые не доверяют Владимиру Зеленскому.

Польша
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