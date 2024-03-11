Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В Україні знову довелося обмежувати зелену генерацію — яка причина arrow

В Україні знову довелося обмежувати зелену генерацію — яка причина

11 березня 2024 13:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Україні знову довелося обмежувати зелену генерацію — яка причина
Сонячна електростанція. Ілюстративне фото: greenenergy.rbc.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні у неділю, 10 березня, зафіксували профіцит електроенергії. Через це Укренерго довелося застосовувати обмеження генерації з сонячних електростанцій.

Про це пресслужба компанії повідомила у понеділок, 11 березня.

Читайте також:

Профіцит в енергосистемі України

"Через профіцит електроенергії знову обмежувалося виробництво електроенергії з ВДЕ; у резерві — 12 одиниць генеруючого обладнання ТЕС", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго пояснили, що через сприятливі погодні умови та активне виробництво електроенергії сонячними станціями за командою диспетчера застосовувалося обмеження генерації потужністю 2226 МВт.

Там додали, що протягом сьогодні дефіциту електроенергії також не передбачається.

Відомо, що у резерві знаходяться 10 блоків і два корпуси теплоелектростанцій, які будуть залучені в разі потреби.

"Планується комерційний імпорт та експорт електроенергії", — додали енергетики.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії — 2 553 МВт/год. Також передбачається експорт до Польщі, Румунії, Словаччини, Молдови та Угорщини — до 5 298 МВт/год.

Нагадаємо, 1 березня Україна надавала польській енергосистемі аварійну допомогу. Сумарна величина — 1 540 МВт/год. 

Також ми писали, що у березні деякі споживачі заплатять менші тарифи на електричну енергію. Зокрема, такі розцінки запроваджені для непобутових споживачів.

Міненерго
електроенергія
електропостачання
світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування