В Україні знову довелося обмежувати зелену генерацію — яка причина

Сонячна електростанція. Ілюстративне фото: greenenergy.rbc.ua

В Україні у неділю, 10 березня, зафіксували профіцит електроенергії. Через це Укренерго довелося застосовувати обмеження генерації з сонячних електростанцій.

Про це пресслужба компанії повідомила у понеділок, 11 березня.

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"Через профіцит електроенергії знову обмежувалося виробництво електроенергії з ВДЕ; у резерві — 12 одиниць генеруючого обладнання ТЕС", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго пояснили, що через сприятливі погодні умови та активне виробництво електроенергії сонячними станціями за командою диспетчера застосовувалося обмеження генерації потужністю 2226 МВт.

Там додали, що протягом сьогодні дефіциту електроенергії також не передбачається.

Відомо, що у резерві знаходяться 10 блоків і два корпуси теплоелектростанцій, які будуть залучені в разі потреби.

"Планується комерційний імпорт та експорт електроенергії", — додали енергетики.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії — 2 553 МВт/год. Також передбачається експорт до Польщі, Румунії, Словаччини, Молдови та Угорщини — до 5 298 МВт/год.

Нагадаємо, 1 березня Україна надавала польській енергосистемі аварійну допомогу. Сумарна величина — 1 540 МВт/год.

Також ми писали, що у березні деякі споживачі заплатять менші тарифи на електричну енергію. Зокрема, такі розцінки запроваджені для непобутових споживачів.