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В Украине снова пришлось ограничивать зеленую генерацию — какая причина

11 марта 2024 13:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Украине снова пришлось ограничивать зеленую генерацию — какая причина
Солнечная электростанция. Иллюстративное фото: greenenergy.rbc.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине в воскресенье, 10 марта, зафиксирован профицит электроэнергии. Поэтому Укрэнерго пришлось применять ограничения генерации с солнечных электростанций.

Об этом пресс-служба компании сообщила в понедельник, 11 марта.

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"Из-за профицита электроэнергии вновь ограничивалось производство электроэнергии по ВИЭ; в резерве — 12 единиц генерирующего оборудования ТЭС", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго объяснили, что из-за благоприятных погодных условий и активного производства электроэнергии солнечными станциями по команде диспетчера применялось ограничение генерации мощностью 2226 МВт.

Там добавили, что в течение сегодняшнего дня дефицита электроэнергии также не предполагается.

Известно, что в резерве находятся 10 блоков и два корпуса теплоэлектростанций, которые будут привлечены при необходимости.

"Планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии", — добавили энергетики.

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии — 2 553 МВт/час. Также предполагается экспорт в Польшу, Румынию, Словакию, Молдову и Венгрию — до 5 298 МВт/час.

Напомним, 1 марта Украина оказывала польской энергосистеме аварийную помощь. Суммарная величина — 1 540 МВт/час.

Также мы писали, что в марте некоторые потребители заплатят по меньшим тарифам на электрическую энергию. Такие расценки введены для небытовых потребителей.

Минэнерго
электроэнергия
электроснабжение
свет

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