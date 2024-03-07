В Україні різко збільшилося споживання електроенергії — чи будуть нові відключення
В Україні різко збільшилося навантаження на енергосистему. Через похолодання та хмарність зросло споживання світла, а сонячні електростанції не виробляють енергію.
Про це повідомила пресслужба Укренерго в Telegram у четвер, 7 березня.
Споживання електроенергії в Україні
"Станом на 09:30 споживання збільшилось на 4,5% порівняно з тим же часом вчора", — йдеться у повідомленні.
Енергетики пояснили, що причиною є похолодання на 2,2 °C та збільшення споживання з мережі власниками дахових сонячних електростанцій, які зменшили виробництво через щільну хмарність.
Однак на плановий рівень потужності повернулась одна з атомних електростанцій, що працювала з обмеженням через ремонт повітряної лінії 330 кВ.
Також через водопілля в Україні продовжують нарощувати обсяги виробництва гідроелектростанції.
Крім того, вночі збільшували виробництво й вітрові електростанції.
"Зараз їх потужність знижується, також хмарна погода заважає роботі сонячних електростанцій. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується", — додали в Укренерго.
Нагадаємо, 7 березня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 20:00.
Також ми писали, що у березні деякі споживачі заплатять менші тарифи на електричну енергію. Зокрема, такі розцінки запроваджені для непобутових споживачів.
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