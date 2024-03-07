В Украине резко увеличилось потребление электроэнергии — будут ли новые отключения
В Украине резко увеличилась нагрузка на энергосистему. Из-за похолодания и облачности выросло потребление света, а солнечные электростанции не производят энергию.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в четверг, 7 марта.
Потребление электроэнергии в Украине
"По состоянию на 09:30 потребление увеличилось на 4,5% по сравнению с тем же временем вчера", — говорится в сообщении.
Энергетики объяснили, что причиной является похолодание на 2,2 ° C и увеличение потребления из сети владельцами крышных солнечных электростанций, которые уменьшили производство из-за плотной облачности.
Однако на плановый уровень мощности вернулась одна из атомных электростанций, работавшая с ограничением из-за ремонта воздушной линии 330 кВ.
Также из-за половодья в Украине продолжают наращивать объемы производства гидроэлектростанции.
Кроме того, ночью увеличивали производство и ветровые электростанции.
"Сейчас их мощность снижается, также облачная погода мешает работе солнечных электростанций. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется", — добавили в Укрэнерго.
Напомним, 7 марта часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть до 20:00.
Также мы писали, что в марте некоторые потребители заплатят по меньшим тарифы на электрическую энергию. Такие расценки введены для небытовых потребителей.
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