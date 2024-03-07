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В Украине резко увеличилось потребление электроэнергии — будут ли новые отключения

7 марта 2024 14:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Украине резко увеличилось потребление электроэнергии — будут ли новые отключения
Ремонтная бригада ДТЭК. Иллюстративное фото: ДТЭК
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине резко увеличилась нагрузка на энергосистему. Из-за похолодания и облачности выросло потребление света, а солнечные электростанции не производят энергию.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в четверг, 7 марта.

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"По состоянию на 09:30 потребление увеличилось на 4,5% по сравнению с тем же временем вчера", — говорится в сообщении.

Энергетики объяснили, что причиной является похолодание на 2,2 ° C и увеличение потребления из сети владельцами крышных солнечных электростанций, которые уменьшили производство из-за плотной облачности.

Однако на плановый уровень мощности вернулась одна из атомных электростанций, работавшая с ограничением из-за ремонта воздушной линии 330 кВ.

Также из-за половодья в Украине продолжают наращивать объемы производства гидроэлектростанции.

Кроме того, ночью увеличивали производство и ветровые электростанции.

"Сейчас их мощность снижается, также облачная погода мешает работе солнечных электростанций. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется", — добавили в Укрэнерго.

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Скриншот сообщения Укрэнерго

Напомним, 7 марта часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть до 20:00.

Также мы писали, что в марте некоторые потребители заплатят по меньшим тарифы на электрическую энергию. Такие расценки введены для небытовых потребителей.

погода
электроэнергия
Укрэнерго
энергосистема
свет

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