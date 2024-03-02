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Україна надала аварійну допомогу польській енергосистемі

2 березня 2024 14:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна надала аварійну допомогу польській енергосистемі
Робота енергетика. Фото: ДТЕК
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Україна надавала польській енергосистемі аварійну допомогу у п'ятницю, 1 березня. Сумарна величина — 1 540 МВт/год. 

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України у суботу, 2 березня.

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Допомога польській енергосистемі

У Міненерго розповіли, що дефіциту в енергосистемі не спостерігається. У п'ятницю, 1 березня, на запит Польщі Україна надавала аварійну допомогу енергосистемі з 10:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00. 

Наразі у резерві 11 блоків і три корпуси генеруючого обладнання ТЕС та ТЕЦ, які будуть залучені у разі потреби. До того ж планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.  

"На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії — 153 МВт/год, також передбачається експорт до Польщі, Словаччини, Румунії, Молдови та Угорщини — до 8 779 МВт/год", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські обстріли завдали величезні збитки енергетичному сектору України, оцінені у розмірі 8,8 мільярда доларів. Це спричинило серйозні перешкоди для нормального функціонування енергетичних систем країни та потребує негайних заходів для відновлення і підтримки інфраструктури.

Також у Держенергонагляді розповіли, що Україні вдалося пройти зимовий опалювальний сезон без відключень електроенергії. Цьому посприяли декілька чинників. 

Польща
Міненерго
електроенергія
Україна
сфера енергетики
електропостачання
енергетика

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