Украина предоставила аварийную помощь польской энергосистеме

Работа энергетика. Фото: ДТЭК

Украина оказывала польской энергосистеме аварийную помощь в пятницу, 1 марта. Суммарная величина — 1 540 МВт/час.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины в субботу, 2 марта.

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Помощь польской энергосистеме

В Минэнерго рассказали, что дефицита в энергосистеме не наблюдается. В пятницу, 1 марта, по запросу Польши Украина оказывала аварийную помощь энергосистеме с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

Сейчас в резерве 11 блоков и три корпуса генерирующего оборудования ТЭС и ТЭЦ, которые будут привлечены в случае необходимости. К тому же планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.

"На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии — 153 МВт/ч, также предполагается экспорт в Польшу, Словакию, Румынию, Молдову и Венгрию — до 8 779 МВт/ч", — говорится в сообщении.

Напомним, российские обстрелы нанесли огромный ущерб энергетическому сектору Украины, оцененный в размере 8,8 миллиарда долларов. Это привело к серьезным препятствиям для нормального функционирования энергетических систем страны и нуждается в немедленных мерах для восстановления и поддержки инфраструктуры.

Также в Госэнергонадзоре рассказали, что Украине удалось пройти зимний отопительный сезон без отключений электроэнергии. Этому способствовало несколько факторов.