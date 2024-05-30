Для отримання громадянства треба буде скласти додаткові іспити

В Україні змінили правила отримання громадянства — що відомо
Особи, які хочуть отримати українське громадянство, тепер мають скласти ще декілька іспитів. Вони зобов'язані будуть знати основи Конституції України та історії України.
Про це повідомила пресслужба МОН у четвер, 30 травня.
Порядок отримання громадянства України
Так, Уряд ухвалив нові іспити для отримання громадянства України: основи Конституції України та історії України. Це рішення стосується:
- іноземців;
- осіб без громадянства;
- тих, хто набув громадянство, але має право протягом двох років скласти іспит (це пов'язано з відтермінуванням у зв'язку з проходженням військової служби за контрактом, визначних заслуг перед Україною тощо).
У Міністерстві уточнили, що реалізація проведення іспитів ще потребує подальшого ухвалення та впровадження низки наказів, заходів.
Для того, аби зареєструватися, треба створити електронний кабінет та подати заявку в електронній формі. Детальний алгоритм МОН обіцяє опублікувати згодом.
Іспити складатимуться з:
- 20 завдань з основ Конституції України;
- 25 завдань з історії України.
Також для забезпечення прозорості іспит фіксуватимуть на відео. А у разі успішного складання учасники отримають відповідні сертифікати.
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