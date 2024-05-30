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В Україні змінили правила отримання громадянства — що відомо

30 травня 2024 20:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Для отримання громадянства треба буде скласти додаткові іспити
Складання іспитів. Ілюстративне фото: pexels
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Особи, які хочуть отримати українське громадянство, тепер мають скласти ще декілька іспитів. Вони зобов'язані будуть знати основи Конституції України та історії України.

Про це повідомила пресслужба МОН у четвер, 30 травня.

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Так, Уряд ухвалив нові іспити для отримання громадянства України: основи Конституції України та історії України. Це рішення стосується:

  • іноземців;
  • осіб без громадянства; 
  • тих, хто набув громадянство, але має право протягом двох років скласти іспит (це пов'язано з відтермінуванням у зв'язку з проходженням військової служби за контрактом, визначних заслуг перед Україною тощо).

У Міністерстві уточнили, що реалізація проведення іспитів ще потребує подальшого ухвалення та впровадження низки наказів, заходів.

Для того, аби зареєструватися, треба створити електронний кабінет та подати заявку в електронній формі. Детальний алгоритм МОН обіцяє опублікувати згодом. 

Іспити складатимуться з:

  • 20 завдань з основ Конституції України;
  • 25 завдань з історії України.

Також для забезпечення прозорості іспит фіксуватимуть на відео. А у разі успішного складання учасники отримають відповідні сертифікати.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України впроваджує штучний інтелект в систему освіти. Для освітян презентують проєкт рекомендацій.

Також у МОН пояснили, як тепер можна отримати відстрочку від мобілізації, якщо ви є студентом.

Україна
Кабінет міністрів
іноземці
освіта
громадянство
МОН

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