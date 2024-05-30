Для получения гражданства нужно будет сдать дополнительные экзамены

В Украине изменили правила получения гражданства — что известно
Лица, желающие получить украинское гражданство, теперь должны сдать еще несколько экзаменов. Они обязаны знать основы Конституции Украины и истории Украины.
Об этом сообщила пресс-служба МОН в четверг, 30 мая.
Порядок получения гражданства Украины
Так, правительство приняло новые экзамены для получения гражданства Украины: основы Конституции Украины и истории Украины. Это решение касается:
- иностранцев;
- лиц без гражданства;
- тех, кто получил гражданство, но имеет право в течение двух лет сдать экзамен (это связано с отсрочкой в связи с прохождением военной службы по контракту, выдающихся заслуг перед Украиной и т.п.).
В министерстве уточнили, что реализация проведения экзаменов еще нуждается в дальнейшем принятии и внедрении ряда приказов, мероприятий.
Для того чтобы зарегистрироваться, нужно создать электронный кабинет и подать заявку в электронной форме. Подробный алгоритм МОН обещает опубликовать впоследствии.
Экзамены будут состоять из:
- 20 задач по основам Конституции Украины;
- 25 задач по истории Украины.
Также для обеспечения прозрачности экзамен будут фиксироваться на видео. А в случае успешной сдачи участники получат соответствующие сертификаты.
Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины внедряет искусственный интеллект в систему образования. Для педагогов презентуют проект рекомендаций.
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