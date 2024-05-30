Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Украине изменили правила получения гражданства — что известно arrow

В Украине изменили правила получения гражданства — что известно

30 мая 2024 20:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Для получения гражданства нужно будет сдать дополнительные экзамены
Сдача экзаменов. Иллюстративное фото: pexels
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Лица, желающие получить украинское гражданство, теперь должны сдать еще несколько экзаменов. Они обязаны знать основы Конституции Украины и истории Украины.

Об этом сообщила пресс-служба МОН в четверг, 30 мая.

Читайте также:

Порядок получения гражданства Украины

Так, правительство приняло новые экзамены для получения гражданства Украины: основы Конституции Украины и истории Украины. Это решение касается:

  • иностранцев;
  • лиц без гражданства;
  • тех, кто получил гражданство, но имеет право в течение двух лет сдать экзамен (это связано с отсрочкой в связи с прохождением военной службы по контракту, выдающихся заслуг перед Украиной и т.п.).

В министерстве уточнили, что реализация проведения экзаменов еще нуждается в дальнейшем принятии и внедрении ряда приказов, мероприятий.

Для того чтобы зарегистрироваться, нужно создать электронный кабинет и подать заявку в электронной форме. Подробный алгоритм МОН обещает опубликовать впоследствии.

Экзамены будут состоять из:

  • 20 задач по основам Конституции Украины;
  • 25 задач по истории Украины.

Также для обеспечения прозрачности экзамен будут фиксироваться на видео. А в случае успешной сдачи участники получат соответствующие сертификаты.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины внедряет искусственный интеллект в систему образования. Для педагогов презентуют проект рекомендаций.

Также в МОН объяснили, как теперь можно получить отсрочку от мобилизации, если вы являетесь студентом.

Украина
Кабинет министров
иностранцы
образование
гражданство
МОН

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера