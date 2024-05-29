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В Україні завтра не плануються відключення світла, — Укренерго

29 травня 2024 19:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Відключення світла в Україні 30 травня
Аварійна бригада. Ілюстративне фото: ДТЕК
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні продовжує фіксуватися дефіцит електроенергії через пошкодження об'єктів генерації внаслідок обстрілів Росії. Однак у четвер, 30 травня, енергетики не планують вводити графіки відключень.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго у Telegram.

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"Увага! 30 травня відключення не прогнозуються", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго зазначили, що у випадку зміни ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково.

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Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, в Укренерго пояснили, що погодні умови стали однією з причин відключення світла, оскільки Росія зруйнувала майже всі великі теплоелектростанції. 

Також в Україні влітку через завдану Росією шкоду енергетичному сектору очікується складна ситуація. Споживачам слід бути готовими до нових відключень світла.

електроенергія
Укренерго
енергосистема
відключення світла
світло

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