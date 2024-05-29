Відключення світла в Україні 30 травня

В Україні завтра не плануються відключення світла, — Укренерго
В Україні продовжує фіксуватися дефіцит електроенергії через пошкодження об'єктів генерації внаслідок обстрілів Росії. Однак у четвер, 30 травня, енергетики не планують вводити графіки відключень.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго у Telegram.
Графіки відключень на 30 травня
"Увага! 30 травня відключення не прогнозуються", — йдеться у повідомленні.
В Укренерго зазначили, що у випадку зміни ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, в Укренерго пояснили, що погодні умови стали однією з причин відключення світла, оскільки Росія зруйнувала майже всі великі теплоелектростанції.
Також в Україні влітку через завдану Росією шкоду енергетичному сектору очікується складна ситуація. Споживачам слід бути готовими до нових відключень світла.
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