Відключення світла в Україні 30 травня

Аварійна бригада. Ілюстративне фото: ДТЕК

В Україні продовжує фіксуватися дефіцит електроенергії через пошкодження об'єктів генерації внаслідок обстрілів Росії. Однак у четвер, 30 травня, енергетики не планують вводити графіки відключень.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго у Telegram.

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"Увага! 30 травня відключення не прогнозуються", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго зазначили, що у випадку зміни ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково.

Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, в Укренерго пояснили, що погодні умови стали однією з причин відключення світла, оскільки Росія зруйнувала майже всі великі теплоелектростанції.

Також в Україні влітку через завдану Росією шкоду енергетичному сектору очікується складна ситуація. Споживачам слід бути готовими до нових відключень світла.