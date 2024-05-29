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В Украине завтра не планируется отключение света, — Укрэнерго

29 мая 2024 19:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Отключение света в Украине 30 мая
Аварийная бригада. Иллюстративное фото: ДТЭК
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине продолжает фиксироваться дефицит электроэнергии из-за повреждений объектов генерации в результате обстрелов России. Однако в четверг, 30 мая, энергетики не планируют вводить графики отключений.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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"Внимание! 30 мая отключения не прогнозируются", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго отметили, что в случае изменения ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будет доложено дополнительно.

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Скриншот поста Укрэнерго

Напомним, в Укрэнерго объяснили, что погодные условия стали одной из причин отключения света, поскольку Россия разрушила почти все крупные теплоэлектростанции.

Также в Украине летом из-за причиненного Россией ущерба энергетическому сектору ожидается сложная ситуация. Потребителям следует быть готовыми к новым отключениям света.

электроэнергия
Укрэнерго
энергосистема
отключения света
свет

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