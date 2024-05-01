Санкції в Україні — скільки громадян зареєстрували у базі

Комісія Державного реєстру санкцій, основу якої складають представники РНБО. Фото: Пресслужба РНБО

В Державному реєстрі санкцій вже перебуває понад 17 тисяч осіб. Із них 10 085 фізичних та 7 125 юридичних, всі вони підпадають під обмежувальні заходи в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у середу, 1 травня.

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Накладення санкцій на фізичних та юридичних осіб в Україні

У Мініреінтеграції повідомляють, що до санкційного списку долучають фізичних та юридичних осіб в Україні, діяльність яких несе певну загрозу суверенітету й територіальній цілісності держави чи працює проти інтересів країни.

У цьому реєстрі безоплатно можна отримати дані про осіб, які належать до санкційного списку. Його ведення забезпечує Апарат Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Дмитро Табачник та Микола Азаров — колишні політики у санкційному списку. Фото: УНІАН, ОП

У цьому реєстрі дані регулярно й оперативно оновлюються. Рішення про залучення особи до санкційного списку приймається указом Президента України через клопотання РНБО.

На сайті можна отримати різноманітну інформацію про підсанкційну особу в електронному форматі. Також користуватись реєстром можна англійською та українською мовами.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Державного реєстру санкцій, запрацювала система з 1 лютого.

Раніше уряд Чехії запровадив санкції проти проросійського політика Віктора Медведчука та зареєстрованої в Чехії компанії Voice of Europe. Медведчука звинувачують у поширенні російської пропаганди в Європі.