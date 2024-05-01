Санкции в Украине - сколько граждан зарегистрировали в базе

Комиссия Государственного реестра санкций, основу которой составляют представители СНБО. Фото: Прессслужба СНБО

В Государственном реестре санкций уже находится более 17 тысяч человек. Из них 10085 физических и 7125 юридических, все они подпадают под ограничительные меры в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в среду, 1 мая.

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В Миниреинтеграции сообщают, что в санкционный список входят физические и юридические лица в Украине, деятельность которых несет определенную угрозу суверенитету и территориальной целостности государства или работает против интересов страны.

В этом реестре бесплатно можно получить данные о лицах, относящихся к санкционному списку. Его ведение обеспечивает Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Дмитрий Табачник и Николай Азаров — бывшие политики в санкционном списке. Фото: УНИАН, ОП

В этом реестре данные регулярно и оперативно обновляются. Решение о привлечении лица в санкционный список принимается указом Президента Украины по ходатайству СНБО.

На сайте можно получить разнообразную информацию о подсанкционном лице в электронном формате. Также использовать реестр можно на английском и украинском языках.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Государственного реестра санкций, система начала работу 1 февраля.

Ранее правительство Чехии ввело санкции против пророссийского политика Виктора Медведчука и зарегистрированной в Чехии компании Voice of Europe. Медведчук обвиняется в распространении российской пропаганды в Европе.