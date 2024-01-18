В Україні запрацювало сховище відпрацьованого ядерного палива

Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива. Фото: Укренерго

В Україні запрацювало Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива, попри небезпеку через воєнний стан. Сьогодні його було введено в експлуатацію.

Про це повідомляє Укренерго з посиланням на американську компанію Holtec International.

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Запуск сховища відпрацьованого ядерного палива

"Ми маємо віддати належне мужності та відвазі наших українських колег на чолі з міністром енергетики України Германом Галущенком та керівником "Енергоатома" Петром Котіним, які керували успішним введенням в експлуатацію і транспортуванням відпрацьованого ядерного палива з діючих реакторів країни до першого у світі сухого ЦСВЯП", — йдеться у повідомленні компанії.

Як зазначається, будівництво сховища завершилося, попри воєнний стан та усі ризики. Воно складається з кількох високоякісних конструкцій Holtec, які захищають об'єкт від природних та техногенних загроз.

Торік в "Енергоатомі" розпочали відправляти відпрацьоване ядерне паливо з українських АЕС до Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Цей запуск, як додається, знизив українську залежність від Росії і несе в собі чимале значення для експлуатації українських енергоблоків.

"Ми дякуємо нашим партнерам з Holtec International за співпрацю, спрямовану на зміцнення енергетичної безпеки та незалежності України. Після повномасштабного російського вторгнення Україна відмовилася від будь-якої співпраці з агресором у сфері атомних технологій. І запуск роботи сховища — важливий інструмент досягнення поставлених цілей", — каже міністр енергетики України Герман Галущенко.

Нагадаємо, що раніше армія Росії частково допустила місію МАГАТЕ до приміщень шостого енергоблока Запорізької АЕС. Раніше цей доступ окупанти не надавали.

Також не так давно в Укренерго назвали причини запровадження масштабних відключень світла. За їх словами, попри те, що половину зими енергетика України витримала, ймовірність повтору блекаутів за прикладом 2022 року залишається дуже високою.