В Укренерго розповіли, чому можуть почати відключення світла

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Незважаючі на те, що половину зими енергетика України витримала, у нас, ймовірно, ще можуть повторитися блекаути, які були восени 2022 року. Енергетики наразі не можуть гарантувати, що відключень світла в Україні не буде.

Про це повідомив головний диспетчер Укренерго Віталій Зайченко в інтерв'ю "Економічній правді".

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Чому в Україні можуть повторитися блекаути

За словами енергетика, Росія продовжує накопичувати ракети для ударів по нашій країні, а визначити, якими саме будуть атаки ворога неможливо.

"Гарантувати, що не буде блекауту, абсолютно неможливо, удари можуть бути абсолютно різні. Утім, якщо винести ризик обстрілів "за дужки", то я не бачу ризиків для масштабної системної аварії", — сказав він.

Зайченко також додав, що росіяни щодня організовують сотні хакерських атак на диспетчерський центр компанії. Однак потужна команда з кіберзахисту нівелює усі загрози.

Як енергетикам вдається уникати відключень світла

За словами головного диспетчера Укренерго, зараз в Україні зростає споживання електроенергії як з боку промисловості, так і з боку населення. Нещодавно енергетики зафіксували рекордні показники з початку повномасштабного вторгнення, проте їм вдалося покрити дефіцит.

"По-перше, вже відновили достатню частину генерації. Усе, що можна було увімкнути, ми увімкнули. Друге — оскільки грудень виявився доволі теплим, є велика проточність води по Дніпру і Десні. 10 січня був максимальний за всю історію для зими виробіток електроенергії на ГЕС", — пояснив Зайченко.

На випадок, якщо в Україні з'явиться високий рівень дефіциту в енергосистемі, то влада вдасться до екстрених заходів. Наприклад:

звернеться до партнерів з Європи за аварійною допомогою. Однак, якщо буде великий дефіцит, то невеликі обсяги не врятують країну;

відключення світла у споживачів.

Нагадаємо, що в Україні найближчим часом, ймовірно, запровадять планові відключення світла. Однак обмеження не будуть тотальними — це будуть вибіркові планові відключення у пікові години навантаження на енергосистему.