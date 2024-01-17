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В Украине могут ввести масштабные отключения света — в Укренерго назвали причины

17 января 2024 08:20
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
В Укрэнерго рассказали, почему могут начать отключение света
Отключение света. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Несмотря на то, что половину зимы энергетика Украины выдержала, у нас, возможно, еще могут повториться блекауты, которые были осенью 2022 года. Энергетики пока не могут гарантировать, что отключений света в Украине не будет.

Об этом сообщил главный диспетчер Укренерго Виталий Зайченко в интервью "Економічній правді".

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Почему в Украине могут повториться блэкауты

По словам энергетика, Россия продолжает накапливать ракеты для ударов по нашей стране, а определить какими именно будут атаки врага невозможно.

"Гарантировать, что не будет блэкаута, абсолютно невозможно, удары могут быть совершенно разные. Впрочем, если вынести риск обстрелов "за скобки", то я не вижу рисков для масштабной системной аварии", — сказал он.

Зайченко также добавил, что россияне ежедневно организуют сотни хакерских атак на диспетчерский центр компании. Однако мощная команда по киберзащите нивелирует все угрозы.

Как энергетикам удается избегать отключений света

По словам главного диспетчера Укрэнерго, сейчас в Украине растет потребление электроэнергии как со стороны промышленности, так и со стороны населения. Недавно энергетики зафиксировали рекордные показатели с начала полномасштабного вторжения, однако удалось покрыть дефицит.

"Во-первых, уже восстановили достаточную часть генерации. Всё, что можно было включить, мы включили. Второе — поскольку декабрь оказался достаточно теплым, есть большая проточность воды по Днепру и Десне. 10 января была максимальная за всю историю для зимы выработка электроэнергии на ГЭС", — объяснил Зайченко.

В случае, если в Украине появится высокий уровень дефицита в энергосистеме, то власти прибегнут к экстренным мерам. К примеру:

  • обратится к партнерам из Европы за аварийной помощью. Однако если будет большой дефицит, то небольшие объемы не спасут страну;
  • отключение света у потребителей.

Напомним, что в Украине в ближайшее время, вероятно, введут плановые отключения света. Однако ограничения не будут тотальными — это будут выборочные плановые отключения в пиковые часы нагрузки на энергосистему.

кибератака
электроэнергия
Укрэнерго
война в Украине
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блэкаут

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