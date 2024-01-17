Окупанти частково допустили МАГАТЕ до приміщень енергоблока ЗАЕС
Окупанти частково допустили місію МАГАТЕ до приміщень шостого енергоблока Запорізької АЕС. Раніше цей доступ російська армія не надавала.
Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ з посиланням на гендиректора Рафаеля Гроссі.
Візит місії МАГАТЕ на ЗАЕС
За повідомленням, у п’ятницю минулого тижня росармійці не пустили МАГАТЕ до реакторної зали шостого енергоблока, запропонувавши групі увійти в зону через тиждень. Проте вчора групу пустили.
Місія дослідила основні компоненти реактора, підтверджуючи його холодну зупинку. Також команда відвідала машинний зал енергоблока №6, проте цей доступ був обмежений. Додатково, у звіті йдеться, що росіяни не надають доступ до турбінного відділу, починаючи з жовтня минулого року.
На чолі з Гроссі команда додатково оцінила у залі системної безпеки стан знайдених раніше відкладень борної кислоти. Відкладення вони знайшли у трьох кімнатах та перевірили блок аварійних дизель-генераторів, щоб переконатися в їхньому справному функціонуванні.
Нагадаємо, що раніше місія МАГАТЕ знову отримала відмову від російських окупантів у доступі до розташованої поруч теплоелектростанції на Запорізькій АЕС. Там наразі п’ять із шести реакторів залишаються в стані "холодної зупинки", тоді як блок №4 перебуває в стані "гарячої зупинки".
Перед цим мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що працівників Запорізької АЕС не пускають на станцію, якщо ті відмовляються співпрацювати з Росією та отримувати російські паспорти.
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