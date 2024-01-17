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Окупанти частково допустили МАГАТЕ до приміщень енергоблока ЗАЕС

17 січня 2024 19:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Окупанти частково допустили МАГАТЕ до приміщень енергоблока ЗАЕС
Російський солдат поблизу ЗАЕС. Фото: Telegram Енергоатому
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Окупанти частково допустили місію МАГАТЕ до приміщень шостого енергоблока Запорізької АЕС. Раніше цей доступ російська армія не надавала. 

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ з посиланням на гендиректора Рафаеля Гроссі.

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За повідомленням, у п’ятницю минулого тижня росармійці не пустили МАГАТЕ до реакторної зали шостого енергоблока, запропонувавши групі увійти в зону через тиждень. Проте вчора групу пустили.

Місія дослідила основні компоненти реактора, підтверджуючи його холодну зупинку. Також команда відвідала машинний зал енергоблока №6, проте цей доступ був обмежений. Додатково, у звіті йдеться, що росіяни не надають доступ до турбінного відділу, починаючи з жовтня минулого року.

На чолі з Гроссі команда додатково оцінила у залі системної безпеки стан знайдених раніше відкладень борної кислоти. Відкладення вони знайшли у трьох кімнатах та перевірили блок аварійних дизель-генераторів, щоб переконатися в їхньому справному функціонуванні.

Нагадаємо, що раніше місія МАГАТЕ знову отримала відмову від російських окупантів у доступі до розташованої поруч теплоелектростанції на Запорізькій АЕС. Там наразі п’ять із шести реакторів  залишаються в стані "холодної зупинки", тоді як блок №4 перебуває в стані "гарячої зупинки".

Перед цим мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що працівників Запорізької АЕС не пускають на станцію, якщо ті відмовляються співпрацювати з Росією та отримувати російські паспорти. 

російські війська
Україна
ЗАЕС
МАГАТЕ
Запорізька АЕС

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