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Оккупанты частично допустили МАГАТЭ в помещения энергоблока ЗАЭС

17 января 2024 19:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Оккупанты частично допустили МАГАТЭ в помещения энергоблока ЗАЭС
Российский солдат вблизи ЗАЭС. Фото: Telegram Энергоатома
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Оккупанты частично допустили миссию МАГАТЭ в помещения шестого энергоблока Запорожской АЭС. Ранее этот доступ российская армия не предоставляла.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ со ссылкой на гендиректора Рафаэля Гросси.

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По сообщению, в пятницу, на прошлой неделе, росармейцы не пустили МАГАТЭ в реакторный зал шестого энергоблока, предложив группе войти в зону через неделю. Однако вчера группу пустили.

Миссия исследовала основные компоненты реактора, подтверждая его холодную остановку. Также команда посетила машинный зал №6, однако этот доступ был ограничен. Дополнительно, в отчете говорится, что россияне не предоставляют доступ в турбинный отдел, начиная с октября прошлого года.

Во главе с Гросси команда дополнительно оценила в зале системной безопасности состояние найденных ранее отложений борной кислоты. Отложения они нашли в трех комнатах и проверили блок аварийных дизель-генераторов, чтобы убедиться в их исправном функционировании.

Напомним, что ранее миссия МАГАТЭ снова получила отказ от российских оккупантов в доступе к расположенной рядом теплоэлектростанции на Запорожской АЭС. Там сейчас пять из шести реакторов остаются в состоянии "холодной остановки", в то время как блок №4 находится в состоянии "горячей остановки".

Перед этим мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что работников Запорожской АЭС не пускают на станцию, если те отказываются сотрудничать с Россией и получать российские паспорта.

российские войска
Украина
ЗАЭС
МАГАТЭ
Запорожская АЭС

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