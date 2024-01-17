Оккупанты частично допустили МАГАТЭ в помещения энергоблока ЗАЭС

Российский солдат вблизи ЗАЭС. Фото: Telegram Энергоатома

Оккупанты частично допустили миссию МАГАТЭ в помещения шестого энергоблока Запорожской АЭС. Ранее этот доступ российская армия не предоставляла.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ со ссылкой на гендиректора Рафаэля Гросси.

Читайте также:

Визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

По сообщению, в пятницу, на прошлой неделе, росармейцы не пустили МАГАТЭ в реакторный зал шестого энергоблока, предложив группе войти в зону через неделю. Однако вчера группу пустили.

Миссия исследовала основные компоненты реактора, подтверждая его холодную остановку. Также команда посетила машинный зал №6, однако этот доступ был ограничен. Дополнительно, в отчете говорится, что россияне не предоставляют доступ в турбинный отдел, начиная с октября прошлого года.

Во главе с Гросси команда дополнительно оценила в зале системной безопасности состояние найденных ранее отложений борной кислоты. Отложения они нашли в трех комнатах и проверили блок аварийных дизель-генераторов, чтобы убедиться в их исправном функционировании.

Напомним, что ранее миссия МАГАТЭ снова получила отказ от российских оккупантов в доступе к расположенной рядом теплоэлектростанции на Запорожской АЭС. Там сейчас пять из шести реакторов остаются в состоянии "холодной остановки", в то время как блок №4 находится в состоянии "горячей остановки".

Перед этим мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что работников Запорожской АЭС не пускают на станцию, если те отказываются сотрудничать с Россией и получать российские паспорта.