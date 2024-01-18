В Украине заработало хранилище отработанного ядерного топлива
В Украине заработало Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, несмотря на опасность из-за военного положения. Сегодня оно было введено в эксплуатацию.
Об этом сообщает Укрэнерго со ссылкой на американскую компанию Holtec International.
Запуск хранилища отработанного ядерного топлива
"Мы должны воздать должное мужеству и отваге наших украинских коллег во главе с министром энергетики Украины Германом Галущенко и руководителем "Энергоатома" Петром Котиным, которые руководили успешным вводом в эксплуатацию и транспортировкой отработанного ядерного топлива из действующих реакторов страны в первый в мире сухой ЦСВЯ" — говорится в сообщении компании.
Как отмечается, строительство хранилища завершилось, несмотря на военное положение и все риски. Оно состоит из нескольких высококачественных конструкций Holtec, защищающих объект от природных и техногенных угроз.
В прошлом году в "Энергоатоме" начали отправлять отработанное ядерное топливо из украинских АЭС в Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива. Этот запуск, как добавляется, снизил украинскую зависимость от России и несет в себе немалое значение для эксплуатации украинских энергоблоков.
"Мы благодарим наших партнеров из Holtec International за сотрудничество, направленное на укрепление энергетической безопасности и независимости Украины. После полномасштабного российского вторжения Украина отказалась от какого-либо сотрудничества с агрессором в сфере атомных технологий. И запуск работы хранилища — важный инструмент достижения поставленных целей", — говорит министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Напомним, что ранее армия России частично допустила миссию МАГАТЭ в помещения шестого энергоблока Запорожской АЭС. Раньше этот доступ оккупанты не предоставляли.
Также недавно в Укрэнерго назвали причины введения масштабных отключений света. По их словам, несмотря на то, что половину зимы энергетика Украины выдержала, вероятность повтора блэкаутов по примеру 2022 года остается очень высокой.
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