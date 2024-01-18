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В Украине заработало хранилище отработанного ядерного топлива

18 января 2024 21:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Украине заработало хранилище отработанного ядерного топлива
Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива. Фото: Укрэнерго
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Украине заработало Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, несмотря на опасность из-за военного положения. Сегодня оно было введено в эксплуатацию.

Об этом сообщает Укрэнерго со ссылкой на американскую компанию Holtec International.

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Запуск хранилища отработанного ядерного топлива

"Мы должны воздать должное мужеству и отваге наших украинских коллег во главе с министром энергетики Украины Германом Галущенко и руководителем "Энергоатома" Петром Котиным, которые руководили успешным вводом в эксплуатацию и транспортировкой отработанного ядерного топлива из действующих реакторов страны в первый в мире сухой ЦСВЯ" — говорится в сообщении компании.

Как отмечается, строительство хранилища завершилось, несмотря на военное положение и все риски. Оно состоит из нескольких высококачественных конструкций Holtec, защищающих объект от природных и техногенных угроз.

В прошлом году в "Энергоатоме" начали отправлять отработанное ядерное топливо из украинских АЭС в Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива. Этот запуск, как добавляется, снизил украинскую зависимость от России и несет в себе немалое значение для эксплуатации украинских энергоблоков.

"Мы благодарим наших партнеров из Holtec International за сотрудничество, направленное на укрепление энергетической безопасности и независимости Украины. После полномасштабного российского вторжения Украина отказалась от какого-либо сотрудничества с агрессором в сфере атомных технологий. И запуск работы хранилища — важный инструмент достижения поставленных целей", — говорит министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Напомним, что ранее армия России частично допустила миссию МАГАТЭ в помещения шестого энергоблока Запорожской АЭС. Раньше этот доступ оккупанты не предоставляли.

Также недавно в Укрэнерго назвали причины введения масштабных отключений света. По их словам, несмотря на то, что половину зимы энергетика Украины выдержала, вероятность повтора блэкаутов по примеру 2022 года остается очень высокой.

Украина
АЭС
топливо
Укрэнерго
военное положение

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