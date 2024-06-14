Адміністратора Telegram-каналу Supernova+ судитимуть — деталі справи

Перевезення бойової техніки. Фото ілюстративне: Mukachevo.net

В Україні судитимуть адміністратора мілітарного Telegram-каналу Supernova+. Його звинувачують в оприлюдненні відео з переміщенням західної військової техніки, яку мав отримати Київ.

Про це йдеться у вердикті Жовтневого райсуду Запорізької області.

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За інформацією з соцмереж, з початку червня його помістили в СІЗО, коли до силовиків СБУ потрапило відео з переміщенням американських гаубиць М777 через польський кордон. Також у справі фігурують також й інші епізоди такої "діяльності".

Скриншот судового вироку

Зазначимо, що ім'я підозрюваного у вердикті не вказано, проте за даними Telegram-каналу "Джокер", справжнє ім'я підозрюваного — В'ячеслав Блажко, проте інформація потребує перевірки.

Як стало відомо, останні два повідомлення опубліковано 5 червня 2024 року о 0:13 та 8:01 — в день арешту. Однак якщо перегорнути повідомлення до 9 січня 2024 року, то далі можна побачити відео зі шведською САУ Archer, яке виклав підозрюваний разом з транспортуванням американських гаубиць.

Йому загрожує вісім років позбавлення волі.

Останні судові справи — що відомо на цю мить

Ми повідомляли, що у Львові судитимуть російського колаборанта, який співпрацював з бойовиками "ДНР", і добровільно обіймав посаду в незаконному правоохоронному органі.

В'язниця також загрожує й екснардепу від фракції "Європейська солідарність" Аркадію Корнацькому, якого звинувачують в незаконному отримуванні мільйонної компенсації за оренду готельного номера в одному з київських готелів.

​Судді також оштрафували й народного депутата Олександра Юрченка за неявку на судове засідання. Водночас мотиви судового вердикту стануть відомі після проголошення його повного тексту.