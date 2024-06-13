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САП повідомила про підозру екснардепу Верховної Ради — в чому його звинувачують

13 червня 2024 19:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
САП та НАБУ оголосили підозру нардепу Аркадію Корнацькому — яке звинувачення
Детектив НАБУ. Фото ілюстративне: НАБУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У четвер, 13 червня Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру екснардепу VIII скликання за незаконне отримання майже мільйонної компенсації за оренду готельного номера в одному з київських готелів. За даними ЗМІ, мова йде про Аркадія Корнацького.

Про це повідомляє пресслужба САП.

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Як встановили детективи, ексурядовець протягом 2014-2019 рр. незаконно отримав з бюджету Апарату Верховної Ради 914 000 грн, як компенсацію готельного номера. При цьому, як зазначається, колишній нардеп мав власне житло у столиці. 

За даними ЗМІ, мова йде про колишнього нардепа від фракції "Європейська Солідарність" (тоді — "Блок Петра Порошенка"), Аркадія Корнацького.

Як пише Liga.net, ще з 2016 року він не декларував свої корпоративні права та низку земельних ділянок, які належать йому на праві власності та оренди, а також не зазначив відомостей стосовно видатків, на підставі яких набув право власності на земельні ділянки.

У 2019 році сума неперевірених відомостей у декларації Корнацького перевищила 3 200 000 грн. Йому загрожує до шести років позбавлення волі. 

Нагадаємо, раніше Печерський райсуд Києва заочно присудив 12 років в'язниці колишньому нардепу від "Партії регіонів" Дмитра Святаша, якого звинуватили у виправдовуванні війни Росії проти України та шахрайстві на суму 2,2 млрд гривень.

Водночас журналісти Bihus.info заявили, що з НАБУ міг трапитися витік засекречених даних головному фігуранту справи про "Велике Будівництво" Юрію Голику, який був раднику експрем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

суд
Петро Порошенко
корупція
Європейська Солідарність
Україна
Київ
підозра
нардепи

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