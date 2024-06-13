САП и НАБУ объявили подозрение нардепу Аркадию Корнацкому — какое обвинение

Детектив НАБУ. Фото иллюстративное: НАБУ

В четверг, 13 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении экс-нардепа VIII созыва за незаконное получение почти миллионной компенсации за аренду гостиничного номера в одной из киевских гостиниц. По данным СМИ, речь идет об Аркадии Корнацком.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

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Как установили детективы, экс-чиновник в течение 2014-2019 гг. незаконно получил из бюджета Аппарата Верховной Рады 914 000 грн, как компенсацию гостиничного номера. При этом, как отмечается, у бывшего нардепа было собственное жилье в столице.

По данным СМИ, речь идет о бывшем нардепе от фракции "Европейская Солидарность" (тогда — "Блок Петра Порошенко"), Аркадии Корнацком.

Как пишет Liga.net, еще с 2016 года он не декларировал свои корпоративные права и ряд земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности и аренды, а также не указал сведения о расходах, на основании которых получил право собственности на земельные участки.

В 2019 году сумма непроверенных сведений в декларации Корнацкого превысила 3200000 грн. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее Печерский райсуд Киева заочно присудил 12 лет тюрьмы бывшему нардепу от "Партии регионов" Дмитрию Святашу, которого обвиняли в оправдывании войны России против Украины и мошенничестве на сумму 2,2 млрд гривен.

В то же время журналисты Bihus.info заявили, что из НАБУ могла произойти утечка засекреченных данных главному фигуранту дела о "Великом строительстве" Юрии Голике, который был советником экс-премьер-министра Украины Алексея Гончарука.