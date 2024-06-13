Олександр Юрченко оштрафований на 1514 гривень за неявку на суд

Народний депутат Олександр Юрченко. Фото: Уніан

​Народного депутата Олександра Юрченка було оштрафовано за неявку на засідання. Мотиви судового рішення стануть відомі після проголошення повного тексту ухвали.

Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК) у четвер, 13 червня.

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Вищий антикорупційний суд оштрафував нардепа на 1514 грн. При цьому, максимальна сума штрафу за таке правопорушення становить 6056 грн.

"Юрченко пропустив минуле судове засідання, так як він брав участь у Форумі-діалозі на Закарпатті "Житло для внутрішньо переміщених осіб". Цей форум організувала Тимчасова спеціальна комісія парламенту, до якої входить нардеп", — йдеться у повідомленні ЦПК.

Там наголосили, що до комісії входять близько 20 нардепів. Участь у Форумі взяло менше половини із них, серед яких був Юрченко.

За словами самого депутата, у нього не було можливості взяти участь у засіданні по відеоконференцзв'язку. Юрченко зазначив, що у той день комісія працювала на місці, де проживають ВПО.

"Другий обвинувачений у справі, який служить у Силах оборони, зміг під'єднатися до судового засідання по відео", — підкреслили у Центрі протидії корупції.

Раніше суд виправдав нардепа Олександра Юрченка. Його підозрювали у вчиненні ДТП у Львові 8 липня 2021 року у стані наркотичного сп'яніння. Він заднім ходом виїжджав із платної парковки і вдарив авто, яке стояло в заторі.

