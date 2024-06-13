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Суд оштрафовал Юрченко за неявку на судебное заседание — какую сумму оплатит нардеп

13 июня 2024 13:52
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Александр Юрченко оштрафован на 1514 гривен за неявку в суд
Народный депутат Александр Юрченко. Фото: Униан
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Народный депутат Александр Юрченко был оштрафован за неявку на заседание суда. Мотивы судебного решения станут известны после провозглашения полного текста решения.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК) в четверг, 13 июня.

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Высший антикоррупционный суд оштрафовал нардепа на 1514 грн. При этом максимальная сумма штрафа за такое правонарушение составляет 6056 грн.

"Юрченко пропустил прошлое судебное заседание, так как он принимал участие в Форуме-диалоге в Закарпатье "Жилье для внутренне перемещенных лиц". Этот форум организовала Временная специальная комиссия парламента, в которую входит нардеп", — говорится в сообщении ЦБК.

Там подчеркнули, что в комиссию входят около 20 нардепов. Участие в Форуме приняло менее половины из них, среди которых был Юрченко.

По словам самого депутата, у него не было возможности поучаствовать в заседании по видеоконференцсвязи. Юрченко отметил, что в тот день комиссия работала на месте, где проживают ВПЛ.

"Второй обвиняемый по делу, служащему в Силах обороны, смог подсоединиться к судебному заседанию по видео", — подчеркнули в Центре противодействия коррупции.

Ранее суд оправдал нардепа Александра Юрченко . Его подозревали в совершении ДТП во Львове 8 июля 2021 года в состоянии наркотического опьянения . Он задним ходом выезжал с платной парковки и ударил авто, которое стояло в пробке.

суд
Верховная Рада
штраф
парламент
ВАКС
Александр Юрченко
нардепы

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