Александр Юрченко оштрафован на 1514 гривен за неявку в суд

Народный депутат Александр Юрченко. Фото: Униан

Народный депутат Александр Юрченко был оштрафован за неявку на заседание суда. Мотивы судебного решения станут известны после провозглашения полного текста решения.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК) в четверг, 13 июня.

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Высший антикоррупционный суд оштрафовал нардепа на 1514 грн. При этом максимальная сумма штрафа за такое правонарушение составляет 6056 грн.

"Юрченко пропустил прошлое судебное заседание, так как он принимал участие в Форуме-диалоге в Закарпатье "Жилье для внутренне перемещенных лиц". Этот форум организовала Временная специальная комиссия парламента, в которую входит нардеп", — говорится в сообщении ЦБК.

Там подчеркнули, что в комиссию входят около 20 нардепов. Участие в Форуме приняло менее половины из них, среди которых был Юрченко.

По словам самого депутата, у него не было возможности поучаствовать в заседании по видеоконференцсвязи. Юрченко отметил, что в тот день комиссия работала на месте, где проживают ВПЛ.

"Второй обвиняемый по делу, служащему в Силах обороны, смог подсоединиться к судебному заседанию по видео", — подчеркнули в Центре противодействия коррупции.

Ранее суд оправдал нардепа Александра Юрченко . Его подозревали в совершении ДТП во Львове 8 июля 2021 года в состоянии наркотического опьянения . Он задним ходом выезжал с платной парковки и ударил авто, которое стояло в пробке.