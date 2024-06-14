Администратора Telegram-канала Supernova+ будут судить — детали дела

Перевозка боевой техники. Фото иллюстративное: Mukachevo.net

В Украине будут судить администратора милитарного Telegram-канала Supernova+. Его обвиняют в обнародовании видео с перемещением западной военной техники, которую должен получить Киев.

Об этом говорится в вердикте Октябрьского райсуда Запорожской области.

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В Украине будут судить администратора Telegram-канала

По информации из соцсетей, с начала июня его поместили в СИЗО, когда в силовики СБУ попало видео с перемещением американских гаубиц М777 через польскую границу. Также в деле фигурируют и другие эпизоды такой "деятельности".

Скриншот судебного приговора

Отметим, что имя подозреваемого в вердикте не указано, однако по данным Telegram-канала "Джокер", настоящее имя подозреваемого — Вячеслав Блажко, однако информация нуждается в проверке.

Как стало известно, последние два сообщения опубликованы 5 июня 2024 в 0:13 и 8:01 — в день ареста. Однако если пролистать сообщение до 9 января 2024, то дальше можно увидеть видео со шведской САУ Archer, которое выложил подозреваемый вместе с транспортировкой американских гаубиц.

Ему грозит восемь лет лишения свободы.

Последние судебные дела — что известно на этот момент

Мы сообщали, что во Львове будут судить российского коллаборанта, который сотрудничал с боевиками "ДНР", и добровольно занимал должность в незаконном правоохранительном органе.

Тюрьма также угрожает и экс-нардепу от фракции "Европейская солидарность" Аркадию Корнацкому, обвиняемому в незаконном получении миллионной компенсации за аренду гостиничного номера в одной из киевских гостиниц.

Судьи также оштрафовали и народного депутата Александра Юрченко за неявку на судебное заседание. В то же время, мотивы судебного вердикта станут известны после провозглашения его полного текста.