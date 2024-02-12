В Україні продовжили військовий стан та мобілізацію — Зеленський підписав закони

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 діб. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради у понеділок, 12 лютого.

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У документах зазначено, що Зеленський продовжив воєнний стан та загальну мобілізацію на 90 днів, з 14 лютого 2023 року, що означає їхнє продовження до 13 травня 2024 року.

Зазначимо, що це десяте продовження режиму воєнного стану та мобілізації з початку широкомасштабного вторгнення РФ.

Наказ Президента. Фото: скриншот

Наказ Президента. Фото: скриншот

Нагадаємо, 5 лютого, Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальну мобілізацію в Україні.

Як відомо, 7 лютого Верховна Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. "За" проголосувало 243 нардепи.