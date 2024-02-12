В Україні продовжили військовий стан та мобілізацію — Зеленський підписав закони
В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 діб. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради у понеділок, 12 лютого.
Продовження воєнного стану та мобілізації в Україні
У документах зазначено, що Зеленський продовжив воєнний стан та загальну мобілізацію на 90 днів, з 14 лютого 2023 року, що означає їхнє продовження до 13 травня 2024 року.
Зазначимо, що це десяте продовження режиму воєнного стану та мобілізації з початку широкомасштабного вторгнення РФ.
Нагадаємо, 5 лютого, Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальну мобілізацію в Україні.
Як відомо, 7 лютого Верховна Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. "За" проголосувало 243 нардепи.
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