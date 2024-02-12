Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В Україні продовжили військовий стан та мобілізацію — Зеленський підписав закони arrow

В Україні продовжили військовий стан та мобілізацію — Зеленський підписав закони

12 лютого 2024 11:56
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В Україні продовжили військовий стан та мобілізацію — Зеленський підписав закони
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 діб. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради у понеділок, 12 лютого.

Читайте також:

Продовження воєнного стану та мобілізації в Україні

У документах зазначено, що Зеленський продовжив воєнний стан та загальну мобілізацію на 90 днів, з 14 лютого 2023 року, що означає їхнє продовження до 13 травня 2024 року.

Зазначимо, що це десяте продовження режиму воєнного стану та мобілізації з початку широкомасштабного вторгнення РФ.

Зеленський
Наказ Президента. Фото: скриншот
скріншот
Наказ Президента. Фото: скриншот

Нагадаємо, 5 лютого, Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальну мобілізацію в Україні.

Як відомо, 7 лютого Верховна Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. "За" проголосувало 243 нардепи.

Володимир Зеленський
Верховна Рада
воєнний стан
мобілізація
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі