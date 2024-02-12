В Украине продолжили военное положение и мобилизацию — Зеленский подписал законы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский

В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 суток. Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады в понедельник, 12 февраля.

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В документах указано, что Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней, с 14 февраля 2023 года, что означает их продление до 13 мая 2024 года.

Отметим, что это десятое продление режима военного положения и мобилизации с момента начала широкомасштабного вторжения РФ.

Указ Президента. Фото: скриншот

Указ Президента. Фото: скриншот

Напомним, 5 февраля Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине.

Как известно, 7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. "За" проголосовало 243 нардепа.