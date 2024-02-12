В Украине продолжили военное положение и мобилизацию — Зеленский подписал законы
В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 суток. Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады в понедельник, 12 февраля.
Продление военного положения и мобилизации в Украине
В документах указано, что Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней, с 14 февраля 2023 года, что означает их продление до 13 мая 2024 года.
Отметим, что это десятое продление режима военного положения и мобилизации с момента начала широкомасштабного вторжения РФ.
Напомним, 5 февраля Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине.
Как известно, 7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. "За" проголосовало 243 нардепа.
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