У власність України перейдуть шість заводів, які належать росіянам

Завод корпорації "Група Поліпластик". Фото: росЗМІ

В Україні планують передати у власність держави шість приватних заводів. Йдеться про підприємства, якими володіють громадяни Росії, що підтримують агресію проти України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора у середу, 22 травня.

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Так, до Вищого антикорупційного суду подали позов щодо застосування до співвласників російської корпорації "Група Поліпластик" санкції — стягнення активів на користь держави. Йдеться про шість українських підприємств, серед яких два трубних заводи. Відомо, що великий промисловий конгломерат спеціалізується на виробництві високотехнологічних полімерних труб та композитних полімерних матеріалів, які мають широке коло застосування.

"Власники цієї корпорації підтримують загарбницьку політику держави-агресора. Вони матеріально-технічно забезпечують функціонування окупаційних адміністрацій півострова Крим, беруть участь у розробці композитного матеріалу для вдосконалення зразка стрілецької зброї, яка поставляється на замовлення міністерства оборони РФ", — йдеться у повідомленні.

Крім того, заводи здійснюють постачання полімерів до підприємств військово-промислового комплексу ворога. Наразі триває досудове розслідування щодо факту фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу.

Нагадаємо, російські бізнесмени, які мають статки у країнах Європи, намагаються перевести активи у Росію. Водночас вони бояться націоналізації свого бізнесу.

Також ми писали, що представник ЄС Жозеп Боррель запропонував використовувати заморожені російські активи для закупівлі зброї для України та підтримки її обороноздатності.