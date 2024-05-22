Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В Україні націоналізують шість заводів, якими володіють росіяни arrow

В Україні націоналізують шість заводів, якими володіють росіяни

22 травня 2024 13:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У власність України перейдуть шість заводів, які належать росіянам
Завод корпорації "Група Поліпластик". Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні планують передати у власність держави шість приватних заводів. Йдеться про підприємства, якими володіють громадяни Росії, що підтримують агресію проти України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора у середу, 22 травня.

Читайте також:

Націоналізація заводів РФ

Так, до Вищого антикорупційного суду подали позов щодо застосування до співвласників російської корпорації "Група Поліпластик" санкції — стягнення активів на користь держави. Йдеться про шість українських підприємств, серед яких два трубних заводи. Відомо, що великий промисловий конгломерат спеціалізується на виробництві високотехнологічних полімерних труб та композитних полімерних матеріалів, які мають широке коло застосування.

"Власники цієї корпорації підтримують загарбницьку політику держави-агресора. Вони матеріально-технічно забезпечують функціонування окупаційних адміністрацій півострова Крим, беруть участь у розробці композитного матеріалу для вдосконалення зразка стрілецької зброї, яка поставляється на замовлення міністерства оборони РФ", — йдеться у повідомленні.

Крім того, заводи здійснюють постачання полімерів до підприємств військово-промислового комплексу ворога. Наразі триває досудове розслідування щодо факту фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу.

Нагадаємо, російські бізнесмени, які мають статки у країнах Європи, намагаються перевести активи у Росію. Водночас вони бояться націоналізації свого бізнесу.

Також ми писали, що представник ЄС Жозеп Боррель запропонував використовувати заморожені російські активи для закупівлі зброї для України та підтримки її обороноздатності.

завод
росіяни
Україна
Офіс генерального прокурора
націоналізація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify