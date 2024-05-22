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В Украине национализируют шесть заводов, которыми владеют россияне

22 мая 2024 13:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В собственность Украины перейдут шесть заводов, принадлежащих россиянам
Завод корпорации "Группа Полипластик". Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине планируется передать в собственность государства шесть частных заводов. Речь идет о предприятиях, которыми владеют граждане России, поддерживающие агрессию против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора в среду, 22 мая.

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Так, в Высший антикоррупционный суд подали иск по применению к совладельцам российской корпорации "Группа Полипластик" санкции — взыскания активов в пользу государства. Речь идет о шести украинских предприятиях, среди которых два трубных завода. Известно, что крупный промышленный конгломерат специализируется на производстве высокотехнологичных полимерных труб и композитных полимерных материалов, имеющих широкий круг применения.

"Владельцы этой корпорации поддерживают захватническую политику государства-агрессора. Они материально-технически обеспечивают функционирование оккупационных администраций полуострова Крым, участвуют в разработке композитного материала для усовершенствования образца стрелкового оружия, которое поставляется по заказу министерства обороны РФ", — говорится в сообщении.

Кроме того, заводы осуществляют поставки полимеров в предприятия военно-промышленного комплекса врага. В настоящее время продолжается досудебное расследование факта финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя.

Напомним, российские бизнесмены, имеющие состояние в странах Европы, пытаются перевести активы в Россию. В то же время, они боятся национализации своего бизнеса.

Также мы писали, что представитель ЕС Жозеп Боррель предложил использовать замороженные российские активы для закупки оружия для Украины и поддержки его обороноспособности.

завод
россияне
Украина
Офис генерального прокурора
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