Куди підуть заморожені активи Росії

Представники "Великої сімки" G7. Фото: Reuters

Країни "Великої сімки" G7 більше не обговорюють питання повної конфіскації 300 млрд доларів заморожених активів Росії на користь України. Розглядаються альтернативні варіанти, зокрема їх повернення РФ в обмін на її відмову від окупованих територій.

Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на офіційних осіб G7.

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Зазначається, що на зустрічі міністрів фінансів країн G7 європейці виступали проти конфіскації заморожених активів Росії. США навпаки підтримують таке рішення та пропонують виділити Україні 50 млрд євро кредитом або облігаціями, які будуть забезпечені майбутнім прибутком від активів РФ.

"Але тоді незрозуміло, що робити, якщо війна закінчиться найближчим часом. Борг має бути підкріплений державними гарантіями або самими російськими активами, а це може бути складно і дорого", — вказується в матеріалі видання.

Противники ідеї повної конфіскації вважають, що це може створити прецедент в міжнародному праві та поставить під загрозу не лише інтереси кожної країна, є ризик порушити міжнародний правопорядок.

Варто зазначити, що адміністрація президента США Джо Байдена, Канада та частина уряду Великої Британії підтримали ідею з конфіскації активів Росії. В той самий час Японія, Німеччина, Франція, Італія та інші не хочуть ризикувати, що й створило затримку в цьому питанні.

Хто виступає проти конфіскації активів Росії

Центральний банк G7 один з найпомітніших скептиків. Керівництво банку усвідомлює необхідність валютних резервів для стабілізації економіки. Індонезія та Саудівська Аравія побоюються за свої власні резерви, які вони зберігають на Заході та лобіюють у столицях Європейському Союзі відмовлятися від конфіскації активів РФ.

Тим часом США вказують на наявну правову основу для повної конфіскації активів, як законну протидію агресивній війні Росії. Проте європейська спільнота наголошує на тому, що США володіє лише 5 млрд доларів з усієї суми активів РФ і це полегшує прийняття таких жорстких рішень.

Які є альтернативи повній конфіскації заморожених активів Росії

Бельгія, яка зберігає 190 млрд євро конфіскованих активів в Euroclear, в лютому запропонувала ідею використати ці кошти як забезпечення для залучення боргу для України. Проте план був скасований через можливі судові позови від Euroclear, які стверджували, що це викличе аналогічні проблеми, що й повна конфіскація.

Відповідно до слів чиновників, частина країн сподівається, що новоухвалений пакет допомоги США зменшить нагальність використання заморожених активів Росії, бо Київ буде мати під ногами стабільнішу фінансову основу.

Заступник радника Білого дому з національної безпеки в міжнародній економіці Дейліп Сінг погоджується з тим, що існують ризики при мобілізації заморожених резервів Росії. Проте альтернативою є "ризик того, що Україна не отримає достатнього фінансування, а одне з найбільших порушень міжнародного права відбувається безкарно".

Коли ЄС прийме рішення по замороженим резервам російських банків

Політики, юридичні експерти та Euroclear погоджуються з тим, що використовувати надзвичайні прибутки, а не самі активи, більш надійно в юридичному плані, що робить цей план менш ризикованим, ніж конфіскація заморожених російських активів.

До того ж один з німецьких чиновників зазначив, що у випадку коли відбудуться мирні переговори та Україна вирішить брати в них участь, то може виникнути ситуація, коли Росія буде вимагати повернення своїх активів і натомість погодиться піти на територіальні поступки Україні.

"Ви не зможете цього зробити, якщо вже заклали ці активи", — зазначає вищезгаданий чиновник.

Раніше повідомлялося, що серед країн G7 набирає популярності американська пропозиція з використання майбутніх відсотків з заморожених російських активів, сумою близько 300 млрд доларів для допомоги Україні.

А виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявляв, що G7 планують використати близько 300 мільярдів доларів заморожених активів Росії як заставу для надання позики Україні.