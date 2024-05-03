Куда пойдут замороженные активы России

Представители "Большой семерки" G7. Фото: Reuters

Страны "Большой семерки" G7 больше не обсуждают вопрос полной конфискации 300 млрд долларов замороженных активов России в пользу Украины Рассматриваются альтернативные варианты, в частности, возвращение их РФ в обмен на ее отказ от оккупированных территорий.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на официальные лица G7.

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На встрече министров финансов стран G7 европейцы выступали против конфискации активов РФ. США напротив поддерживают такое решение и предлагают выделить 50 млрд евро кредитом или облигациями, которые будут обеспечены будущей прибылью от активов.

"Но тогда непонятно, что делать, если война закончится в ближайшее время. Долг должен быть подкреплен государственными гарантиями или самими российскими активами, а это может быть сложно и дорого", — указывается в материале издания.

Противники идеи полной конфискации считают, что это может создать прецедент в международном праве и поставит под угрозу не только интересы каждой страны, есть риск нарушить международный правопорядок.

Стоит отметить, что администрация президента США Джо Байдена, Канада и часть правительства Великобритании поддержали идею конфискации активов. В то же время Япония, Германия, Франция, Италия и другие не хотят рисковать, что и создало промедление в этом вопросе.

Кто выступает против конфискации активов России

Центральный банк G7 — один из самых заметных скептиков. Руководство банка понимает необходимость валютных резервов для стабилизации экономики. Индонезия и Саудовская Аравия опасаются за свои резервы, которые они хранят на западе и лоббируют в столицах Европейском Союзе отказываться от конфискации активов.

Тем временем США указывают на имеющуюся правовую основу для полной конфискации активов как законное противодействие агрессивной войне России. Однако европейское сообщество отмечает, что США владеет лишь 5 млрд долларов со всей суммы активов и это облегчает принятие таких жестких решений.

Каковы альтернативы полной конфискации замороженных активов России

Бельгия, хранящая 190 млрд евро конфискованных активов в Euroclear, в феврале предложила идею использовать эти средства в качестве обеспечения для привлечения долга для Украины. Однако план был отменен из-за возможных судебных тяжб от Euroclear, которые утверждали, что это вызовет аналогичные проблемы, что и полная конфискация.

По словам чиновников, часть стран надеется, что вновь принятый пакет помощи США уменьшит необходимость использования замороженных активов России, потому что у Киева будет под ногами более стабильная финансовая основа.

Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности в международной экономике Дейлип Синг согласен с тем, что существуют риски при мобилизации замороженных резервов России. Однако альтернативой является "риск того, что Украина не получит достаточного финансирования, а одно из самых больших нарушений международного права происходит безнаказанно".

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Политики, юридические эксперты и Euroclear соглашаются с тем, что использовать чрезвычайные доходы, а не сами активы более надежно в юридическом плане, что делает этот план менее рискованным, чем конфискация замороженных российских активов.

К тому же один из немецких чиновников отметил, что в случае, когда состоятся мирные переговоры и Украина решит принимать в них участие, может возникнуть ситуация, когда Россия будет требовать возвращения своих активов и в обмен согласится пойти на территориальные уступки Украине.

"Вы не сможете этого сделать, если уже заложили эти активы", — отмечает вышеупомянутый чиновник.

Ранее сообщалось, что среди стран G7 набирает популярность американское предложение по использованию будущих процентов из замороженных российских активов, суммой около 300 млрд долларов для помощи Украине.

А исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявлял, что G7 планируют использовать около 300 миллиардов долларов замороженных активов России как залог для предоставления займа Украине.