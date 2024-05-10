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Російські бізнесмени виводять свої активи з Європи — чого бояться

10 травня 2024 14:36
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Російські бізнесмени виводять свої активи з Європи — чого бояться
Гроші у валюті. Фото: Дзеркало тижня
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Багаті росіяни, що мають бізнес і активи в країнах Євросоюзу, намагаються повернути свої статки в Росію або так звані дружні країни, наприклад, в Об'єднані Арабські Емірати. Більшість мільярдерів, які потрапили під санкції, вирішили перевести активи додому.

Про це пише Bloomberg.

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За даними Bloomberg, двоє російських мільярдерів, які побажали залишитися анонімними, заявили агентству, що тепер вони можуть вести бізнес лише в Росії і не думати про потенційну конфіскацію активів. 

Ще один магнат, який потрапив під санкції і перевіз активи додому, сказав, що він ще не зрозумів, як перебудувати роботу бізнесу, але він і його сім’я почали будувати нове життя в Росії.

"26 росіян за індексом мільярдерів Bloomberg разом мають близько 350 мільярдів доларів. Їхній середній вік становить 63 роки, а це означає, що те, як і куди вони вирішать передати свої статки в найближчі десятиліття, відобразиться на економіці та бізнес-секторах", — йдеться у матеріалі. 

Як пише Bloomberg, бізнесмени бояться нестабільності військової економіки Росії для бізнесу та ризиків його втрати.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що заморожені російські активи треба витратити на закупівлю зброї для України. Озброєння для українського війська можна закупати не лише в Європі, а по всьому світу.

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель запропонував використовувати заморожені російські активи для закупівлі зброї для України та підтримки її обороноздатності.

Також ми писали про те, що країни "Великої сімки" G7 більше не обговорюють питання повної конфіскації 300 млрд доларів заморожених активів Росії на користь України. Розглядаються альтернативні варіанти, зокрема їх повернення РФ в обмін на її відмову від окупованих територій.

санкції проти Росії
Європейський союз
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війна в Україні
Росія

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