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Российские бизнесмены выводят свои активы из Европы — чего боятся

10 мая 2024 14:36
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Российские бизнесмены выводят свои активы из Европы — чего боятся
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e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Богатые россияне, имеющие бизнес и активы в странах Евросоюза, пытаются вернуть свое состояние в Россию или так называемые дружественные страны, например в Объединенные Арабские Эмираты. Большинство попавших под санкции миллиардеров решили перевести активы домой.

Об этом пишет Bloomberg.

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По данным Bloomberg, два российских миллиардера, пожелавших остаться анонимными, заявили агентству, что теперь они могут вести бизнес только в России и не думать о потенциальной конфискации активов.

Еще один магнат, попавший под санкции и перевезший активы домой, сказал, что он еще не понял, как перестроить работу бизнеса, но он и его семья начали строить новую жизнь в России.

"26 россиян по индексу миллиардеров Bloomberg вместе имеют около 350 миллиардов долларов. Их средний возраст составляет 63 года, а это значит, что то, как и куда они решат передать свое состояние в ближайшие десятилетия, отразится на экономике и бизнес-секторах", — говорится в материале.

Как пишет Bloomberg, бизнесмены боятся нестабильности военной экономики России для бизнеса и риска его потери.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что замороженные российские активы нужно потратить на закупку оружия для Украины. Вооружение для украинской армии можно закупать не только в Европе, но и во всем мире.

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель предложил использовать замороженные российские активы для закупки оружия для Украины и поддержки его обороноспособности.

Также мы писали о том, что страны Большой семерки G7 больше не обсуждают вопрос полной конфискации 300 млрд долларов замороженных активов России в пользу Украины. Рассматриваются альтернативные варианты, в частности их возвращение РФ в обмен на ее отказ от оккупированных территорий.

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