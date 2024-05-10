Российские бизнесмены выводят свои активы из Европы — чего боятся
Богатые россияне, имеющие бизнес и активы в странах Евросоюза, пытаются вернуть свое состояние в Россию или так называемые дружественные страны, например в Объединенные Арабские Эмираты. Большинство попавших под санкции миллиардеров решили перевести активы домой.
Об этом пишет Bloomberg.
Российские бизнесмены боятся национализации своего бизнеса
По данным Bloomberg, два российских миллиардера, пожелавших остаться анонимными, заявили агентству, что теперь они могут вести бизнес только в России и не думать о потенциальной конфискации активов.
Еще один магнат, попавший под санкции и перевезший активы домой, сказал, что он еще не понял, как перестроить работу бизнеса, но он и его семья начали строить новую жизнь в России.
"26 россиян по индексу миллиардеров Bloomberg вместе имеют около 350 миллиардов долларов. Их средний возраст составляет 63 года, а это значит, что то, как и куда они решат передать свое состояние в ближайшие десятилетия, отразится на экономике и бизнес-секторах", — говорится в материале.
Как пишет Bloomberg, бизнесмены боятся нестабильности военной экономики России для бизнеса и риска его потери.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что замороженные российские активы нужно потратить на закупку оружия для Украины. Вооружение для украинской армии можно закупать не только в Европе, но и во всем мире.
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель предложил использовать замороженные российские активы для закупки оружия для Украины и поддержки его обороноспособности.
Также мы писали о том, что страны Большой семерки G7 больше не обсуждают вопрос полной конфискации 300 млрд долларов замороженных активов России в пользу Украины. Рассматриваются альтернативные варианты, в частности их возвращение РФ в обмен на ее отказ от оккупированных территорий.
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