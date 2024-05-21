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В Україні можуть зникнути онлайн-сервіси пошуку та бронювання дешевих ліків

21 травня 2024 02:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
В Україні може закритися сервіс бронювання ліків в аптеках Tabletki.ua
Пошук ліків в інтернеті. Фото ілюстративне: iStock
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

В Україні може закритися сервіс бронювання ліків в аптеках Tabletki.ua. У компанії вважають, що влада витісняє прайс-агрегатори з фармринку. Зокрема, у проєкті постанови Кабміну зазначається: бронювати ліки можна буде тільки на сайтах аптек. 

Про це пише видання "РБК-Україна".

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На сайтах-агрегаторах українці шукають найдешевші ліки 

На сайті КМУ зʼявилась петиція проти заборони використання Tabletki.ua та інших прайс-агрегаторів. Вона вже набрала майже 29 тисяч підписів.

"На сьогодні прайс-агрегатори стали незамінним помічником споживачів. Споживачі обирають аптеку, де є потрібні ліки за прийнятною ціною, і часто бронюють їх. І хоча така бронь є неформальною (буває, що споживачі не викуповують ліки, а в аптеках бракує замовлених ліків), вона є надзвичайно популярною. Майже всі аптеки на сьогодні під’єднані до прайс-агрегаторів, з їхньою допомогою здійснюється вже понад 30% усіх продажів лікарських засобів", — написано у петиції.

За даними видання, аптечні прайс-агрегатори — український винахід. Аналогів їм в ЄС немає. В Україні понад 80% усіх ліків купують самі споживачі, відповідно вони зацікавлені купити дешевше. Для порівняння: в ЄС — більшість лікарських засобів оплачується державою.

Раніше ми повідомляли, що Кабінет Міністрів може заборонити роботу маркетплейсів та прайс-агрегаторів для аптек.

Нагадаємо, Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США схвалило нову терапію для пацієнтів із найбільш смертельною формою раку легень.

Кабінет міністрів
ліки
аптеки
лікування

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