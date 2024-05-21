Поиск лекарств в Интернете. Фото иллюстративное: iStock

В Украине может закрыться сервис бронирования лекарств в аптеках Tabletki.ua. В компании считают, что власти вытесняют прайс-агрегаторы с фармрынка. В частности, в проекте постановления Кабмина отмечается, что бронировать лекарства можно будет только на сайтах аптек.

Об этом пишет издание "РБК-Украина".

Читайте также:

На сайтах-агрегаторах украинцы ищут самое дешевое лекарство

На сайте КМУ появилась петиция против запрета на использование Tabletki.ua и других прайс-агрегаторов. Она уже набрала около 29 тысяч подписей.

"На сегодняшний день прайс-агрегаторы стали незаменимым помощником потребителей. Потребители выбирают аптеку, где есть нужные лекарства по приемлемой цене, и часто бронируют их. И хотя такая бронь является неформальной (бывает, что потребители не выкупают лекарства, а в аптеках не хватает заказанных лекарств), она чрезвычайно популярна. Почти все аптеки на сегодняшний день подключены к прайс-агрегаторам, с их помощью осуществляется уже более 30% всех продаж лекарственных средств", — написано в петиции.

По данным издания, аптечные прайс-агрегаторы — украинское изобретение. Аналогов им в ЕС нет. В Украине более 80% всех лекарств покупают сами потребители, соответственно они заинтересованы купить подешевле. Для сравнения: в ЕС большинство лекарственных средств оплачивается государством.

Ранее мы сообщали, что Кабинет Министров может запретить работу маркетплейсов и прайс-агрегаторов для аптек.

Напомним, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило новую терапию для пациентов с наиболее смертельной формой рака легких.