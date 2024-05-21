Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Украине могут исчезнуть онлайн-сервисы поиска и бронирования дешевых лекарств arrow

В Украине могут исчезнуть онлайн-сервисы поиска и бронирования дешевых лекарств

21 мая 2024 02:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В Украине может закрыться сервис бронирования лекарств в аптеках Tabletki.ua
Поиск лекарств в Интернете. Фото иллюстративное: iStock
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Украине может закрыться сервис бронирования лекарств в аптеках Tabletki.ua. В компании считают, что власти вытесняют прайс-агрегаторы с фармрынка. В частности, в проекте постановления Кабмина отмечается, что бронировать лекарства можно будет только на сайтах аптек.

Об этом пишет издание "РБК-Украина".

Читайте также:

На сайтах-агрегаторах украинцы ищут самое дешевое лекарство

На сайте КМУ появилась петиция против запрета на использование Tabletki.ua и других прайс-агрегаторов. Она уже набрала около 29 тысяч подписей.

"На сегодняшний день прайс-агрегаторы стали незаменимым помощником потребителей. Потребители выбирают аптеку, где есть нужные лекарства по приемлемой цене, и часто бронируют их. И хотя такая бронь является неформальной (бывает, что потребители не выкупают лекарства, а в аптеках не хватает заказанных лекарств), она чрезвычайно популярна. Почти все аптеки на сегодняшний день подключены к прайс-агрегаторам, с их помощью осуществляется уже более 30% всех продаж лекарственных средств", — написано в петиции.

По данным издания, аптечные прайс-агрегаторы — украинское изобретение. Аналогов им в ЕС нет. В Украине более 80% всех лекарств покупают сами потребители, соответственно они заинтересованы купить подешевле. Для сравнения: в ЕС большинство лекарственных средств оплачивается государством.

Ранее мы сообщали, что Кабинет Министров может запретить работу маркетплейсов и прайс-агрегаторов для аптек.

Напомним, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило новую терапию для пациентов с наиболее смертельной формой рака легких.

Кабинет министров
лекарства
аптеки
лечение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

07:36 Зачем приходить голышом — эксперты раскритиковали главный тренд Met Gala 2024

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify