Гостра недостатність ліків у Енергодарі — яких препаратів немає

Ліки в аптеці. Фото: google.com

В Енергодарі останнім часом спостерігається гострий дефіцит критичних ліків. Йдеться про препарати від хвороб, повʼязаних з радіацією, притаманних місту-супутнику атомної електростанції.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

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Мешканці Енергодару не мають можливості отримати критичні препарати від хвороб, притаманних місту-супутнику атомної станції.

"Там багато хвороб. Хвороби, пов’язані з щитовидною залозою, онкологічні хвороби, хвороби серця, які критичні. Люди особливо старшого віку, які мають там певні вже хронічні захворювання, скаржаться на те, що майже неможливо отримати препарати", — повідомив Дмитро Орлов.

Окупанти препаратів не завозять. Це повʼязано з логістичними проблемами, адже Енергодар розташований набагато далі за інші окуповані населені пункти. Також певний відбиток накладають санкції на РФ — тобто, деяких препаратів взагалі немає на території Росії.

"А логістика з території підконтрольної в Україні, вона досить ускладнена, бо це тижні треба чекати поки ці ліки можуть доїхати. І не всі доїжджають, бо окупанти також на пунктах пропусках блокують можливість доставки навіть таких категорій критичних ліків життєво необхідних", — пояснив мер Енергодара.

Нагадаємо, у Скадовську неможливо отримати доступ до певних медичних послуг без наявності російських документів.

Також зазначимо, що Росія не може закупити препарати для підтримуючої терапії при ВІЛ-інфекції. Запасів вистачить на три місяці.