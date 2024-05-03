Острая недостаточность лекарств в Энергодаре — каких препаратов нет

Лекарство в аптеке. Фото: google.com

В Энергодаре в последнее время наблюдается острый дефицит критических лекарств. Речь идет о препаратах от болезней, связанных с радиацией, присущих городу-спутнику атомной электростанции.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

Читайте также:

Дефицит лекарств в Энергодаре

Жители Энергодара не имеют возможности получить критические препараты от болезней, присущих городу-спутнику атомной станции.

"Там много болезней. Болезни, связанные со щитовидной железой, онкологические болезни, болезни сердца, которые критические. Люди особенно старшего возраста, имеющие там определенные хронические заболевания, жалуются на то, что почти невозможно получить препараты", — сообщил Дмитрий Орлов.

Оккупанты препаратов не завозят. Это связано с логистическими проблемами, ведь Энергодар расположен гораздо дальше других оккупированных населенных пунктов. Также определенный отпечаток накладывают санкции на РФ — то есть, некоторых препаратов вообще нет на территории России.

"А логистика с территории подконтрольной Украине, она достаточно усложнена, потому что это недели нужно ждать пока это лекарство может доехать. И не все доезжают, потому что оккупанты также на пунктах пропусков блокируют возможность доставки даже таких категорий критических лекарств жизненно необходимых", — пояснил мэр Энергодара.

Напомним, в Скадовске невозможно получить доступ к определенным медицинским услугам без наличия российских документов.

Также отметим, что Россия не может закупить препараты для поддерживающей терапии при ВИЧ-инфекции. Запасов хватит на три месяца.