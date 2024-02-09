Росія не може закупити ліки від ВІЛ — запасів лишилось на місяці

Лікар підписує аналізи. Фото: freepik

Російське Міністерство охорони здоров'я не може закупити препарати для лікування ВІЛ-інфекції через відсутність заявок постачальників. Наразі запасів ліків вистачить на три місяці.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Росія не може закупити ліки від ВІЛ

Російські ЗМІ пишуть, що з 61 оголошеного аукціону із закупівлі препаратів для лікування ВІЛ на початку 2024 року 17 не відбулися через відсутність заявок постачальників. Активісти вважають, що ймовірна причина — низька початкова ціна, запропонована відомством.

Наразі російському МОЗ не вдалося закупити 107 тисяч річних курсів препаратів на суму близько 1 млрд рублів. У відомстві кажуть, що накопичених запасів ліків від ВІЛ у Росії вистачить лише на три місяці, але ситуація перебуває "на постійному контролі".

Місцеві ЗМІ стверджують, що перебої з видачею та закупівлями ліків від ВІЛ можуть стати наймасштабнішими за останні сім років. Однак уряд не виділяє достатніх засобів та не поспішає з рішеннями для розв'язання проблеми.

Що таке ВІЛ

ВІЛ-інфекція — це соціально небезпечне інфекційне захворювання, що розвивається внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини. Хвороба характеризується прогресуючою дисфункцією імунної, нервової, лімфатичної та інших систем організму. Відповідно до сучасних уявлень ВІЛ-інфекція належить до невиліковних хвороб, має тривалий хронічний перебіг і, в разі відсутності ефективної терапії, закінчується смертю хворого.

Станом на 2016 рік у світі хворіють на ВІЛ-інфекцію на різних її клінічних стадіях 36,7 мільйона людей.

Як передається ВІЛ

ВІЛ передається:

через кров — при потраплянню крові чи інших біологічних рідин, що містять кров. Найчастіше цей шлях реалізується при ін’єкційному введенні наркотичних речовин брудними шприцами та голками, що вже використовувались іншими особами,

статевим шляхом,

внаслідок передачі вірусу від інфікованої ВІЛ матері до її дитини підчас вагітності, пологів та годуванні груддю. Ризик інфікування зростає під час годування дитини груддю, при важкому перебігу хвороби у матері та складних пологах.

Нагадаємо, нещодавно Росія почала "тихенько" мобілізувати на війну в Україну ВІЛ-позитивних найманців. Попри це, укласти офіційно контракт із Міноборони РФ ВІЛ-інфіковані та хворі на гепатит не можуть.

Крім того, керівництво Росії готує своїх бійців до "м'ясних штурмів" на фронту, видаючи їм наркотики, психотропи та алкоголь. Солдати, які їх вживають, не бояться поранень або загибелі.