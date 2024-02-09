Россия не может закупить лекарства от ВИЧ — запасов осталось на месяцы
Российское Министерство здравоохранения не может закупить препараты для лечения ВИЧ-инфекции из-за отсутствия заявок поставщиков. Пока запасов лекарства хватит на три месяца.
Об этом сообщают росСМИ.
Россия не может закупить лекарство от ВИЧ
Российские СМИ пишут, что из 61 объявленного аукциона по закупке препаратов для лечения ВИЧ в начале 2024 года 17 не состоялись из-за отсутствия заявок поставщиков. Активисты считают, что вероятная причина — низкая начальная цена, предложенная ведомством.
Пока российскому Минздраву не удалось закупить 107 тысяч годовых курсов препаратов на сумму около 1 млрд рублей. В ведомстве говорят, что накопленных запасов лекарства от ВИЧ в России хватит всего на три месяца, но ситуация находится "на постоянном контроле".
Местные СМИ утверждают, что перебои с выдачей и закупками лекарств от ВИЧ могут стать самыми масштабными за последние семь лет. Однако правительство не выделяет достаточных средств и не спешит с решениями по решению проблемы.
Что такое ВИЧ
ВИЧ-инфекция — это социально-опасное инфекционное заболевание, развивающееся вследствие инфицирования вирусом иммунодефицита человека. Болезнь характеризуется прогрессирующей дисфункцией иммунной, нервной, лимфатической и других систем организма. Согласно современным представлениям ВИЧ-инфекция относится к неизлечимым болезням, имеет длительное хроническое течение и, в случае отсутствия эффективной терапии, заканчивается смертью больного.
По состоянию на 2016 год в мире болеют ВИЧ-инфекцией на различных ее клинических стадиях 36,7 миллиона человек.
Как передается ВИЧ
ВИЧ передается:
- через кровь — при попадании крови или других биологических жидкостей, содержащих кровь. Чаще этот путь реализуется при инъекционном введении наркотических веществ грязными шприцами и иглами, которые уже использовались другими лицами,
- половым путем,
- вследствие передачи вируса от инфицированной ВИЧ матери к ребенку во время беременности, родов и кормлении грудью. Риск инфицирования растет при кормлении ребенка грудью, при тяжелом течении болезни у матери и сложных родах.
Напомним, недавно Россия начала "тихонько" мобилизовать на войну в Украину ВИЧ-позитивных наемников. Несмотря на это, заключить официально контракт с Минобороны РФ ВИЧ-инфицированные и больные гепатитом не могут.
Кроме того, руководство России готовит своих бойцов к "мясным штурмам" на фронте, издавая им наркотики, психотропы и алкоголь. Употребляющие их солдаты не боятся ранений или гибели.
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