Россия не может закупить лекарства от ВИЧ — запасов осталось на месяцы

Доктор подписывает анализы. Фото: freepik

Российское Министерство здравоохранения не может закупить препараты для лечения ВИЧ-инфекции из-за отсутствия заявок поставщиков. Пока запасов лекарства хватит на три месяца.

Об этом сообщают росСМИ.

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Россия не может закупить лекарство от ВИЧ

Российские СМИ пишут, что из 61 объявленного аукциона по закупке препаратов для лечения ВИЧ в начале 2024 года 17 не состоялись из-за отсутствия заявок поставщиков. Активисты считают, что вероятная причина — низкая начальная цена, предложенная ведомством.

Пока российскому Минздраву не удалось закупить 107 тысяч годовых курсов препаратов на сумму около 1 млрд рублей. В ведомстве говорят, что накопленных запасов лекарства от ВИЧ в России хватит всего на три месяца, но ситуация находится "на постоянном контроле".

Местные СМИ утверждают, что перебои с выдачей и закупками лекарств от ВИЧ могут стать самыми масштабными за последние семь лет. Однако правительство не выделяет достаточных средств и не спешит с решениями по решению проблемы.

Что такое ВИЧ

ВИЧ-инфекция — это социально-опасное инфекционное заболевание, развивающееся вследствие инфицирования вирусом иммунодефицита человека. Болезнь характеризуется прогрессирующей дисфункцией иммунной, нервной, лимфатической и других систем организма. Согласно современным представлениям ВИЧ-инфекция относится к неизлечимым болезням, имеет длительное хроническое течение и, в случае отсутствия эффективной терапии, заканчивается смертью больного.

По состоянию на 2016 год в мире болеют ВИЧ-инфекцией на различных ее клинических стадиях 36,7 миллиона человек.

Как передается ВИЧ

ВИЧ передается:

через кровь — при попадании крови или других биологических жидкостей, содержащих кровь. Чаще этот путь реализуется при инъекционном введении наркотических веществ грязными шприцами и иглами, которые уже использовались другими лицами,

половым путем,

вследствие передачи вируса от инфицированной ВИЧ матери к ребенку во время беременности, родов и кормлении грудью. Риск инфицирования растет при кормлении ребенка грудью, при тяжелом течении болезни у матери и сложных родах.

Напомним, недавно Россия начала "тихонько" мобилизовать на войну в Украину ВИЧ-позитивных наемников. Несмотря на это, заключить официально контракт с Минобороны РФ ВИЧ-инфицированные и больные гепатитом не могут.

Кроме того, руководство России готовит своих бойцов к "мясным штурмам" на фронте, издавая им наркотики, психотропы и алкоголь. Употребляющие их солдаты не боятся ранений или гибели.