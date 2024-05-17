В Україні можуть заборонити бронювання ліків в аптеках через онлайн-сервіси

Кабмін України. Фото: Кабінет міністрів України

Кабінет міністрів може заборонити роботу маркетплейсів та прайс-агрегаторів для аптек. Тоді споживачі втратять актуальну інформацію про ціни в аптеках і можливість бронювання ліків онлайн через такі платформи.

Про це повідомив очільник Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк у четвер, 16 травня.

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Сердюк зазначив, що велика кількість українців шукають ліки за вигідними цінами і бронюють їх онлайн. Це допомагає економити кошти і час, бо не доводиться шукати потрібний препарат у декількох аптеках. Але, відповідно до законопроєкту, аптеки зможуть приймати бронювання лише через власні сайти.

"І що тоді? Ми повертаємось на 10 років назад: складнощі і витрати дорогоцінного часу. Уявіть, як ви годинами порівнюєте ціни, звіряєте адреси та потім пів дня бігаєте і шукаєте, де є ліки по найнижчій ціні. А якщо вам потрібен якийсь специфічний лікарський засіб, то множте час і зусилля на кілька разів", — написав Сердюк.

Ціни в аптеках можуть вирости

Посадовець додав, що через відсутність конкуренції в аптеках можуть зрости ціни.

"Зараз 30% покупок в аптеках здійснюються через маркетплейси, аптеки заохочують бронювання онлайн саме знижками, середній розмір яких – 15%. Маркетплейси apteki.ua, tabletki.ua, doc.ua, compendium, mypharmacy.com.ua, zdorovi.ua, medbrowse.com.ua, likie.ua та інші не продають ліки, а лише бронюють – споживач приходить до обраної аптеки, там оплачує та отримує товар. Але основна їхня цінність – це пошук найближчої аптеки з потрібними ліками за прийнятною ціною", — заявила Всеукраїнська Рада захисту прав і безпеки пацієнтів.

Пацієнтська організація звертає увагу, що відповідна постанова може також сприяти монополізації ринку.

"То хто ж виграє від заборони маркетплейсів і прайс-генераторів? Не споживач, не держава і далеко не всі аптеки. Виграють мережі, які безальтернативно продаватимуть ліки так, як захочуть і за скільки захочуть", — зазначив Сердюк.

Раніше ми писали, що Кабмін вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних від мобілізації. Це стосується бронювання саме працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій.

Нагадаємо, що міністерка економіки Юлія Свириденко скасувала наказ про бронювання від мобілізації працівників Glovo, Visa, Favbet Tech. Вона зазначила, що це сталося через суспільний резонанс.