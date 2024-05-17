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Кабмин хочет запретить бронировать лекарства онлайн

17 мая 2024 00:06
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
В Украине могут запретить бронирование лекарств в аптеках через онлайн-сервисы
Кабмин Украины Фото: Кабинет министров Украины
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Кабинет министров может запретить работу маркетплейсов и прайс-агрегаторов для аптек. Тогда потребители лишатся актуальной информации о ценах в аптеках и возможности бронирования лекарств онлайн через такие платформы.

Об этом сообщил глава Всеукраинского Совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк в четверг, 16 мая.

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Сердюк отметил, что большое количество украинцев ищут лекарства по выгодным ценам и бронируют их онлайн. Это помогает экономить средства и время, потому что не приходится искать нужный препарат в нескольких аптеках. Но согласно законопроекту, аптеки смогут принимать бронирование только через собственные сайты.

"И что тогда? Мы возвращаемся на 10 лет назад: сложности и затраты драгоценного времени. Представьте, как вы часами сравниваете цены, сверяете адреса и потом пол дня бегаете и ищете, где есть лекарства по самой низкой цене. средство, то умножайте время и усилия на несколько раз" , — написал Сердюк.

Цены в аптеках могут вырасти

Чиновник добавил, что из-за отсутствия конкуренции в аптеках могут вырасти цены.

"Сейчас 30% покупок в аптеках осуществляются через маркетплейсы, аптеки поощряют бронирование онлайн именно скидками, средний размер которых – 15%. Маркетплейсы apteki.ua medbrowse.com.ua, likie.ua и другие не продают лекарства, а только бронируют – потребитель приходит в выбранную аптеку, там оплачивает и получает товар. Но основная их ценность – это поиск ближайшей аптеки с нужным лекарством по приемлемой цене» , — заявила Всеукраинский Совет по защите прав и безопасности пациентов.

Пациентская организация обращает внимание на то, что соответствующее постановление может также способствовать монополизации рынка.

"Так кто же выиграет от запрета маркетплейсов и прайс-генераторов? Не потребитель, не государство и далеко не все аптеки. Выиграют сети, которые будут безальтернативно продавать лекарства так, как захотят и за сколько захотят", — отметил Сердюк.

Ранее мы писали, что Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных от мобилизации. Это касается бронирования работников предприятий топливно-энергетического комплекса и их подрядных организаций.

Напомним, что министерша экономики Юлия Свириденко отменила приказ о бронировании от мобилизации работников Glovo, Visa, Favbet Tech. Она отметила, что это произошло из-за общественного резонанса.

Кабинет министров
Украина
лекарства
аптеки
законопроект

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