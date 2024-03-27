В Угорщині заявили про ризик початку Третьої світової

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Фото: УП

Угорщина закликатиме іноземних політиків утримуватися від будь-яких заяв та дій, які можуть сприяти ескалації.

Слова деяких західних політиків про можливе введення військ НАТО на територію України наближають світ до Третьої світової війни.

Про це у вівторок, 26 березня, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

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"У такій критичній ситуації не лише дії, а й слова мають величезне значення. Тому коли йдеться про можливість введення військ в Україну від імені деяких країн-членів НАТО, це справді небезпечно, тому що ми не хочемо стикатися з загрозою. Жахливий ризик початку Третьої світової війни наближається", — сказав Сійярто.

Він наголосив, що його країна закликатиме іноземних політиків утримуватися від будь-яких заяв та дій, які можуть сприяти ескалації на території України.

"Я думаю, що в Європі стає все більше і більше людей — і коли я говорю "люди", я не ставлю знак рівності з політичними лідерами, — які починають раціонально підходити до цієї проблеми, і все більше і більше людей схильні виступати проти дій, які підвищують ризик ескалації", — додав глава угорського МЗС.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтримав позицію свого угорського колеги Віктора Орбана щодо необхідності змінити план Європейського Союзу щодо фінансової допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

Крім того, Європейська комісія готова виконати деякі вимоги Угорщини. Вона піде на цей крок, щоб забезпечити Україні пакет підтримки у розмірі 50 млрд євро.