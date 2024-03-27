В Венгрии заявили о риске начала Третьей мировой

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: УП

Венгрия призывает иностранных политиков воздерживаться от любых заявлений и действий, которые могут способствовать эскалации. Слова некоторых западных политиков о возможном вводе войск НАТО на территорию Украины приближают мир к Третьей мировой войне.

Об этом во вторник, 26 марта, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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"В такой критической ситуации не только действия, но и слова имеют огромное значение. Поэтому, когда речь идет о возможности введения войск в Украину от имени некоторых стран-членов НАТО, это действительно опасно, потому что мы не хотим сталкиваться с угрозой. Ужасный риск начала Третьей мировая война приближается", — сказал Сийярто.

Он отметил, что его страна будет призывать иностранных политиков воздерживаться от любых заявлений и действий, способных способствовать эскалации на территории Украины.

"Я думаю, что в Европе становится все больше и больше людей — и когда я говорю "люди", я не ставлю знак равенства с политическими лидерами, — которые начинают рационально подходить к этой проблеме, и все больше и больше людей склонны выступать против действий , которые повышают риск эскалации", — добавил глава венгерского МИД.

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал позицию своего венгерского коллеги Виктора Орбана по поводу необходимости изменить план Европейского Союза по финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро.

Кроме того, Европейская комиссия готова выполнить некоторые требования Венгрии. Она пойдет на этот шаг, чтобы обеспечить Украине пакет поддержки в размере 50 млрд. евро.