В Угорщині обрали нового президента — що про нього відомо

Новий президент Угорщини Тамаш Шуйок. Фото: REUTERS

Угорський парламент обрав нового президента країни Тамаша Шуйока на засіданні в понеділок, 26 лютого. Ним став представник коаліції "Фідес — Угорський громадянський союз".

Про це повідомляє Telex.

Що відомо про Тамаша Шуйока

Видання зазначає, що обрання Тамаша Шуйока на посаду президента Угорщини підтримали 134 депутати, п'ять виступили проти.

З 5 березня новий глава держави почне свою роботу, а поки що обов'язки президента виконуватиме Ласло Кевер, який є спікером парламенту.

68-річний Тамаш Шуйок перед обранням на посаду президента від 2016 року очолював Конституційний суд. За фахом — юрист, працював юридичним консультантом. Також з 2000 до 2014 року був почесним консулом в Австрії, а потім його призначили членом Конституційного суду країни.

Особливості влади президента Угорщини

Додамо, що президент Угорщини виконує переважно церемоніальні обов'язки, згідно з чинним законодавством він є символом єдності нації, здійснює управління державою та контролює виконання демократичних норм.

Основна влада у країні перебуває в руках уряду, зокрема в прем'єр-міністра, посаду якого наразі обіймає Віктор Орбан. Президент обирається таємним голосуванням у парламенті на п'ять років і не може обіймати цю посаду понад два терміни поспіль.

Що сталося з попередньою президенткою

Нагадаємо, що попереднім президентом Угорщини була Каталін Новак, яка 10 лютого подала у відставку. Політик заявила про рішення піти з посади після того, як викликала величезний суспільний резонанс своїм рішенням про помилування засудженого у справі про педофілів.

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