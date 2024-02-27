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В Венгрии избрали нового президента — что о нем известно

27 февраля 2024 05:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Венгрии избрали нового президента — что о нем известно
Новый президент Венгрии Тамаш Шуйок. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Венгерский парламент избрал нового президента страны Тамаша Шуйока на заседании в понедельник, 26 февраля. Им стал представитель коалиции "Фидес — Венгерский гражданский союз".

Об этом сообщает Telex.

Что известно о Тамаше Шуйоке

Издание отмечает, что избрание Тамаша Шуйока на пост президента Венгрии поддержали 134 депутата, пять выступили против.

С 5 марта новый глава государства начнет свою работу, а пока обязанности президента будет выполнять Ласло Кевер, являющийся спикером парламента.

68-летний Тамаш Шуйок перед избранием на пост президента от 2016 года возглавлял Конституционный суд. По специальности — юрист, работал юридическим консультантом. Также с 2000 по 2014 год был почетным консулом в Австрии, а затем был назначен членом Конституционного суда страны.

Особенности власти президента Венгрии

Добавим, что президент Венгрии выполняет преимущественно церемониальные обязанности, согласно действующему законодательству, он является символом единства нации, осуществляет управление государством и контролирует выполнение демократических норм.

Основная власть в стране находится в руках правительства, в частности у премьер-министра, должность которого сейчас занимает Виктор Орбан. Президент избирается тайным голосованием в парламенте на пять лет и не может занимать этот пост более двух сроков подряд.

Что произошло с предыдущим президентом

Напомним, что предыдущим президентом Венгрии была Каталин Новак, которая 10 февраля подала в отставку. Политик заявила о решении уйти с поста после того, как вызвала огромный общественный резонанс своим решением о помиловании осужденного по делу о педофилах.

Также мы писали, что среди стран Европейского Союза, которые не присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности Украины, есть Венгрия.

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