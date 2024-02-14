Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В США сталася стрілянина під час параду на честь Суперкубку — є постраждалі arrow

В США сталася стрілянина під час параду на честь Суперкубку — є постраждалі

14 лютого 2024 23:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В США сталася стрілянина під час параду на честь Суперкубку — є постраждалі
Стрілянина на параді Суперкубку. Фото: People
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Сполучених Штатах кілька осіб постраждало під час стрілянини на параді Суперкубка в Канзас-Сіті. Через цей інцидент поліція затримала двох озброєних людей.

Про це повідомили на сторінці служби 911 у Twitter.

Читайте також:

Стрілянина у Канзас-Сіті

Пожежна служба Канзас-Сіті повідомила про стрілянину під час параду, присвяченого Суперкубку.

Поліція повідомила, що внаслідок стрілянини поранення зазнали кілька людей. Через інцидент правоохоронці затримали двох озброєних осіб.

Наразі на місці перебуває багато правоохоронців, а також прибули представники ФБР.

Що таке Суперкубок

"Суперкубок 2024" — це фінальна гра сезону в професійному американському футболі між "Канзас-Сіті Чіфс" і "Сан-Франциско Форті Найнерс". 

Гра відбулася в ніч на 12 лютого Лас-Вегасі. Перемогли "Канзас-Сіті Чіфс", після чого фанати команди влаштували святкову ходу вулицями міста. Тоді й відбулася стрілянина.

Раніше ми повідомляли, що у метро Нью-Йорка сталася стрілянина. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще п'ятеро — отримали поранення.

У мексиканському місті Куаутла сталася трагедія, яка завершилася загибеллю спортсмена. Злочинець застрелив одного з місцевих футболістів просто на полі.

США
спорт
стрілянина
футбол
Супербоул
жертви

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі