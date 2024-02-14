В США сталася стрілянина під час параду на честь Суперкубку — є постраждалі

Стрілянина на параді Суперкубку. Фото: People

У Сполучених Штатах кілька осіб постраждало під час стрілянини на параді Суперкубка в Канзас-Сіті. Через цей інцидент поліція затримала двох озброєних людей.

Про це повідомили на сторінці служби 911 у Twitter.

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BREAKING: 'Multiple Victims' in Super Bowl Parade Shooting in Kansas City



• Police respond to shooting at Kansas City Chiefs' victory rally at Union Station.



• Kansas City Fire Department confirms shooting, labels situation as "fluid."



• Shots fired west of Union Station;… pic.twitter.com/1VZ6tbrE6u — Breaking911 (@Breaking911) February 14, 2024

Стрілянина у Канзас-Сіті

Пожежна служба Канзас-Сіті повідомила про стрілянину під час параду, присвяченого Суперкубку.

Поліція повідомила, що внаслідок стрілянини поранення зазнали кілька людей. Через інцидент правоохоронці затримали двох озброєних осіб.

Наразі на місці перебуває багато правоохоронців, а також прибули представники ФБР.

Що таке Суперкубок

"Суперкубок 2024" — це фінальна гра сезону в професійному американському футболі між "Канзас-Сіті Чіфс" і "Сан-Франциско Форті Найнерс".

Гра відбулася в ніч на 12 лютого Лас-Вегасі. Перемогли "Канзас-Сіті Чіфс", після чого фанати команди влаштували святкову ходу вулицями міста. Тоді й відбулася стрілянина.

Раніше ми повідомляли, що у метро Нью-Йорка сталася стрілянина. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще п'ятеро — отримали поранення.

У мексиканському місті Куаутла сталася трагедія, яка завершилася загибеллю спортсмена. Злочинець застрелив одного з місцевих футболістів просто на полі.