В США произошла стрельба во время парада в честь Суперкубка — есть пострадавшие
В Соединенных Штатах несколько человек пострадали во время стрельбы на параде Суперкубка в Канзас-Сити. В связи с этим инцидентом полиция задержала двух вооруженных людей.
Об этом сообщили на странице службы 911 в Twitter.
Breaking: 'Multiple Victims' в Super Bowl Parade Shooting в Kansas City— Breaking911 (@Breaking911) February 14, 2024
• Политика отвечает на ходьбу в Канзас-Сити Chiefs 'Victory Rally' в Union Station.
• Kansas City Fire Department проверяет проверку, этикетки расположения как "fluid."
• Шотландцы, стоящие на Западной службе;… pic.twitter.com/1VZ6tbrE6u
Стрельба в Канзас-Сити
Пожарная служба Канзас-Сити сообщила о стрельбе во время парада, посвященного Суперкубку.
Полиция сообщила, что в результате стрельбы ранения получили несколько человек. В связи с инцидентом правоохранители задержали двух вооруженных лиц.
Сейчас на месте находятся многие правоохранители, а также прибыли представители ФБР.
Что такое Суперкубок
"Суперкубок 2024" — это финальная игра сезона в профессиональном американском футболе между "Канзас-Сити Чифс" и "Сан-Франциско Форти Найнерс".
Игра состоялась в ночь на 12 февраля в Лас-Вегасе. Победили "Канзас-Сити Чифс", после чего фанаты команды устроили праздничное шествие по улицам города. Тогда и произошла стрельба.
Ранее мы сообщали, что в метро Нью-Йорка произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб, еще пятеро — получили ранения.
В мексиканском городе Куаутла произошла трагедия, завершившаяся гибелью спортсмена. Преступник застрелил одного из местных футболистов прямо на поле.
Читайте Новини.LIVE!