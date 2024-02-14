Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В США произошла стрельба во время парада в честь Суперкубка — есть пострадавшие arrow

В США произошла стрельба во время парада в честь Суперкубка — есть пострадавшие

14 февраля 2024 23:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В США произошла стрельба во время парада в честь Суперкубка — есть пострадавшие
Стрельба на параде Суперкубка. Фото: People
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Соединенных Штатах несколько человек пострадали во время стрельбы на параде Суперкубка в Канзас-Сити. В связи с этим инцидентом полиция задержала двух вооруженных людей.

Об этом сообщили на странице службы 911 в Twitter.

Читайте также:

Стрельба в Канзас-Сити

Пожарная служба Канзас-Сити сообщила о стрельбе во время парада, посвященного Суперкубку.

Полиция сообщила, что в результате стрельбы ранения получили несколько человек. В связи с инцидентом правоохранители задержали двух вооруженных лиц.

Сейчас на месте находятся многие правоохранители, а также прибыли представители ФБР.

Что такое Суперкубок

"Суперкубок 2024" — это финальная игра сезона в профессиональном американском футболе между "Канзас-Сити Чифс" и "Сан-Франциско Форти Найнерс".

Игра состоялась в ночь на 12 февраля в Лас-Вегасе. Победили "Канзас-Сити Чифс", после чего фанаты команды устроили праздничное шествие по улицам города. Тогда и произошла стрельба.

Ранее мы сообщали, что в метро Нью-Йорка произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб, еще пятеро — получили ранения.

В мексиканском городе Куаутла произошла трагедия, завершившаяся гибелью спортсмена. Преступник застрелил одного из местных футболистов прямо на поле.

США
спорт
стрельба
футбол
Супербоул
жертвы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме