В США произошла стрельба во время парада в честь Суперкубка — есть пострадавшие

Стрельба на параде Суперкубка. Фото: People

В Соединенных Штатах несколько человек пострадали во время стрельбы на параде Суперкубка в Канзас-Сити. В связи с этим инцидентом полиция задержала двух вооруженных людей.

Об этом сообщили на странице службы 911 в Twitter.

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• Политика отвечает на ходьбу в Канзас-Сити Chiefs 'Victory Rally' в Union Station.



• Kansas City Fire Department проверяет проверку, этикетки расположения как "fluid."



• Шотландцы, стоящие на Западной службе;… pic.twitter.com/1VZ6tbrE6u — Breaking911 (@Breaking911) February 14, 2024

Стрельба в Канзас-Сити

Пожарная служба Канзас-Сити сообщила о стрельбе во время парада, посвященного Суперкубку.

Полиция сообщила, что в результате стрельбы ранения получили несколько человек. В связи с инцидентом правоохранители задержали двух вооруженных лиц.

Сейчас на месте находятся многие правоохранители, а также прибыли представители ФБР.

Что такое Суперкубок

"Суперкубок 2024" — это финальная игра сезона в профессиональном американском футболе между "Канзас-Сити Чифс" и "Сан-Франциско Форти Найнерс".

Игра состоялась в ночь на 12 февраля в Лас-Вегасе. Победили "Канзас-Сити Чифс", после чего фанаты команды устроили праздничное шествие по улицам города. Тогда и произошла стрельба.

Ранее мы сообщали, что в метро Нью-Йорка произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб, еще пятеро — получили ранения.

В мексиканском городе Куаутла произошла трагедия, завершившаяся гибелью спортсмена. Преступник застрелил одного из местных футболистов прямо на поле.