Стрілянина у церкві Стамбулу — серед підозрюваних є громадяни Росії

Місце стрілянини у Стамбулі. Фото: cnnturk.com

У Стамбулі сталася стрілянина у храмі Санта-Марія під час недільного богослужіння вчора, 28 січня. Наразі поліція затримала 47 осіб у справі про напад.

Про це пише DW.

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Two Islamic extremists open fire at an Italian church in Istanbul, Turkey.



One Christian has been killed after the masked gunmen entered the church and began firing at those attending the Sunday Service.



pic.twitter.com/EXrQ0XGHVd — Oli London (@OliLondonTV) January 28, 2024

Стрілянина в церкві Стамбула

Зазначається, що у стрілянині підозрюють громадян Росії та Таджикистану — ймовірно, вони є учасниками Ісламської держави.

За словами міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая, поліція провела великомасштабну операцію для пошуку підозрюваних: 47 людей було затримано за 30 адресами.

Затримання "безпосередніх підозрюваних у злочині" відбулися близько 22:00 за київським часом.

"Хочу повідомити, що вони іноземці: один — громадянин Таджикистану, інший — росіянин. Імовірно, ці два іноземці — члени ІДІЛ", — зазначив міністр.

Ерлікая додав, що найближчим часом проводитимуться допити всіх затриманих.

Нагадаємо, що під час стрілянини у церкві Стамбула 28 січня померла одна людина та ще декілька отримали поранення.

Також ми писали, що у торгово-розважальному центрі "Микільський" відбулася бійка 6 січня. Під час неї один із чоловіків дістав пістолет і зробив кілька пострілів у повітря.