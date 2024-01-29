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Стрілянина у церкві Стамбулу — серед підозрюваних є громадяни Росії

29 січня 2024 07:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стрілянина у церкві Стамбулу — серед підозрюваних є громадяни Росії
Місце стрілянини у Стамбулі. Фото: cnnturk.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Стамбулі сталася стрілянина у храмі Санта-Марія під час недільного богослужіння вчора, 28 січня. Наразі поліція затримала 47 осіб у справі про напад.

Про це пише DW.

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Зазначається, що у стрілянині підозрюють громадян Росії та Таджикистану — ймовірно, вони є учасниками Ісламської держави.

За словами міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая, поліція провела великомасштабну операцію для пошуку підозрюваних: 47 людей було затримано за 30 адресами.

Затримання "безпосередніх підозрюваних у злочині" відбулися близько 22:00 за київським часом.

"Хочу повідомити, що вони іноземці: один — громадянин Таджикистану, інший — росіянин. Імовірно, ці два іноземці — члени ІДІЛ", — зазначив міністр.

Ерлікая додав, що найближчим часом проводитимуться допити всіх затриманих.

Нагадаємо, що під час стрілянини у церкві Стамбула 28 січня померла одна людина та ще декілька отримали поранення.

Також ми писали, що у торгово-розважальному центрі "Микільський" відбулася бійка 6 січня. Під час неї один із чоловіків дістав пістолет і зробив кілька пострілів у повітря.

Туреччина
стрілянина
церква
росіяни

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