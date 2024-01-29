Стрілянина у церкві Стамбулу — серед підозрюваних є громадяни Росії
У Стамбулі сталася стрілянина у храмі Санта-Марія під час недільного богослужіння вчора, 28 січня. Наразі поліція затримала 47 осіб у справі про напад.
Про це пише DW.
Two Islamic extremists open fire at an Italian church in Istanbul, Turkey.— Oli London (@OliLondonTV) January 28, 2024
One Christian has been killed after the masked gunmen entered the church and began firing at those attending the Sunday Service.
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Стрілянина в церкві Стамбула
Зазначається, що у стрілянині підозрюють громадян Росії та Таджикистану — ймовірно, вони є учасниками Ісламської держави.
За словами міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая, поліція провела великомасштабну операцію для пошуку підозрюваних: 47 людей було затримано за 30 адресами.
Затримання "безпосередніх підозрюваних у злочині" відбулися близько 22:00 за київським часом.
"Хочу повідомити, що вони іноземці: один — громадянин Таджикистану, інший — росіянин. Імовірно, ці два іноземці — члени ІДІЛ", — зазначив міністр.
Ерлікая додав, що найближчим часом проводитимуться допити всіх затриманих.
Нагадаємо, що під час стрілянини у церкві Стамбула 28 січня померла одна людина та ще декілька отримали поранення.
Також ми писали, що у торгово-розважальному центрі "Микільський" відбулася бійка 6 січня. Під час неї один із чоловіків дістав пістолет і зробив кілька пострілів у повітря.
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