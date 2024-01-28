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В італійській церкві Стамбула сталася стрілянина — є жертва

28 січня 2024 15:26
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В італійській церкві Стамбула сталася стрілянина — є жертва
Місце стрілянини у Стамбулі. Фото: cnnturk.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Стамбулі, в районі Сарієр, сталася стрілянина у храмі Санта-Марія під час недільного богослужіння 28 січня. У результаті інциденту одна людина померла і кілька отримали поранення.

Про це повідомляє CNN Turk.

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Згідно з інформацією, ґрунтуючись на даних турецького Міністерства внутрішніх справ, у результаті інциденту одна людина померла і кілька отримали поранення.

Приблизно об 11:40 ранку двоє чоловіків у масках та озброєні пістолетами увірвалися до церкви, що призвело до стрілянини та загибелі одного з парафіян.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая повідомив про смерть громадянина С. Т., який перебував у церкві під час нападу. Єрлікая також уточнив, що ведеться широкомасштабне розслідування для пошуку та арешту зловмисників, а також для з'ясування, чи мають вони зв'язок із будь-якими екстремістськими групами.

Нагадаємо, що в торгово-розважальному центрі "Микільський" відбулася бійка вдень 6 січня. Під час неї один із чоловіків дістав пістолет і зробив кілька пострілів у повітря.

Крім того, у Запоріжжі вранці, 21 січня, сталася стрілянина у сквері Прикордонників Олександрівського району. Внаслідок інциденту загинула жінка та чоловік.

Туреччина
НП
напад
стрілянина
церква
жертви

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