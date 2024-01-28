В італійській церкві Стамбула сталася стрілянина — є жертва

Місце стрілянини у Стамбулі. Фото: cnnturk.com

У Стамбулі, в районі Сарієр, сталася стрілянина у храмі Санта-Марія під час недільного богослужіння 28 січня. У результаті інциденту одна людина померла і кілька отримали поранення.

Про це повідомляє CNN Turk.

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Two Islamic extremists open fire at an Italian church in Istanbul, Turkey.



One Christian has been killed after the masked gunmen entered the church and began firing at those attending the Sunday Service.



pic.twitter.com/EXrQ0XGHVd — Oli London (@OliLondonTV) January 28, 2024

Згідно з інформацією, ґрунтуючись на даних турецького Міністерства внутрішніх справ, у результаті інциденту одна людина померла і кілька отримали поранення.

Приблизно об 11:40 ранку двоє чоловіків у масках та озброєні пістолетами увірвалися до церкви, що призвело до стрілянини та загибелі одного з парафіян.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая повідомив про смерть громадянина С. Т., який перебував у церкві під час нападу. Єрлікая також уточнив, що ведеться широкомасштабне розслідування для пошуку та арешту зловмисників, а також для з'ясування, чи мають вони зв'язок із будь-якими екстремістськими групами.

Нагадаємо, що в торгово-розважальному центрі "Микільський" відбулася бійка вдень 6 січня. Під час неї один із чоловіків дістав пістолет і зробив кілька пострілів у повітря.

Крім того, у Запоріжжі вранці, 21 січня, сталася стрілянина у сквері Прикордонників Олександрівського району. Внаслідок інциденту загинула жінка та чоловік.