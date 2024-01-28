В итальянской церкви Стамбула произошла стрельба — есть жертва
В Стамбуле, в районе Сарьер, произошла стрельба в храме Санта-Мария во время воскресного богослужения 28 января. В результате инцидента один человек скончался и несколько получили ранения.
Об этом сообщает CNN Turk.
Стрельба в итальянской церкви Стамбула
Two Islamic extremists open fire at an Italian church in Istanbul, Turkey.— Oli London (@OliLondonTV) January 28, 2024
One Christian has been killed after the masked gunmen entered the church and began firing at those attending the Sunday Service.
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Согласно информации, основываясь на данных турецкого Министерства внутренних дел, в результате инцидента один человек скончался и несколько получили ранения.
Примерно в 11:40 утра двое мужчин в масках и вооруженные пистолетами ворвались в церковь, что привело к стрельбе и гибели одного из прихожан.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о смерти гражданина С. Т., который находился в церкви во время нападения. Ерликая также уточнил, что ведется широкомасштабное расследование для поиска и ареста злоумышленников, а также для выяснения, имеют ли они связь с какими-либо экстремистскими группами.
Напомним, что в торгово-развлекательном центре "Никольский" произошла потасовка днем 6 января. Во время нее один из мужчин достал пистолет и произвел несколько выстрелов в воздух.
Кроме того, в Запорожье утром, 21 января, произошла стрельба в сквере Пограничников Александровского района. В результате инцидента погибла женщина и мужчина.
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