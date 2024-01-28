В итальянской церкви Стамбула произошла стрельба — есть жертва

Место стрельбы в Стамбуле. Фото: cnnturk.com

В Стамбуле, в районе Сарьер, произошла стрельба в храме Санта-Мария во время воскресного богослужения 28 января. В результате инцидента один человек скончался и несколько получили ранения.

Об этом сообщает CNN Turk.

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Two Islamic extremists open fire at an Italian church in Istanbul, Turkey.



One Christian has been killed after the masked gunmen entered the church and began firing at those attending the Sunday Service.



pic.twitter.com/EXrQ0XGHVd — Oli London (@OliLondonTV) January 28, 2024

Согласно информации, основываясь на данных турецкого Министерства внутренних дел, в результате инцидента один человек скончался и несколько получили ранения.

Примерно в 11:40 утра двое мужчин в масках и вооруженные пистолетами ворвались в церковь, что привело к стрельбе и гибели одного из прихожан.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о смерти гражданина С. Т., который находился в церкви во время нападения. Ерликая также уточнил, что ведется широкомасштабное расследование для поиска и ареста злоумышленников, а также для выяснения, имеют ли они связь с какими-либо экстремистскими группами.

Напомним, что в торгово-развлекательном центре "Никольский" произошла потасовка днем 6 января. Во время нее один из мужчин достал пистолет и произвел несколько выстрелов в воздух.

Кроме того, в Запорожье утром, 21 января, произошла стрельба в сквере Пограничников Александровского района. В результате инцидента погибла женщина и мужчина.